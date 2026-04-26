Exhiben plática de reina de belleza Carolina Flores previo a ser asesinada

La noticia sobre el asesinato de la reina de belleza Carolina Flores es una noticia que ha generado mucho ruido en las redes sociales por la forma en que ocurrieron los hechos en su casa de Polanco, además de las imágenes que rápidamente se han difundido en redes.

Parece que más información se ha difundido en redes, ya que se ha publicado la plática que la joven concursante sostuvo antes de ser asesinada. Te detallaremos toda la información que se conoce de los hechos.

¿Qué pasó con Carolina Flores?

Se han filtrado segundos antes del video donde fue asesinada la reina de belleza Carolina Flores, en el que se muestra que previamente al crimen no hubo ningún tipo de discusión que desatara todo. Al contrario, en la plática hablaban tranquilamente sobre el viaje que realizó su suegra desde Ensenada hasta la CDMX en coche.

Se sabe que dicho viaje en coche se realizó porque la madre de su pareja, Erika María, había ido a la ciudad para entregarles un perro que les pertenecía, detallando en la plática que el animal se había mareado ligeramente en el trayecto.

Dentro de la plática que se filtró, se escuchan unas sirenas de patrulla; ambas hablan sobre el tema, para finalmente que la señora le pida una botella de agua. En lo que la joven va a la cocina para ofrecerle el líquido, Erika María saca el arma y ataca a la joven dándole 6 disparos, los cuales causaron su muerte.

¿Ya detuvieron a Erika María?

Después de cometer el crimen, Erika María sale del edificio con unas maletas. Hasta el momento, la criminal se encuentra prófuga de la justicia, por lo que el público espera que la responsable de la muerte de la reina de belleza Carolina Flores sea aprehendida y llevada ante la ley. Se teme que pueda salir del país para evadir a las autoridades.

Por otro lado, quien se encuentra ante la mirada del público es Alejandro Sánchez Herrera, el esposo y pareja de la modelo asesinada, quien en los videos muestra una actitud que ha sido cuestionada por todos.