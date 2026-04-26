La FOTO que confirmaría que Bárbara de Regil podría pelear en Supernova Génesis 2026

Bárbara de Regil es una de las actrices más aclamadas en el Supernova Strikers Génesis 2026; sin embargo, jamás se confirmó su asistencia como boxeadora y ella comentó hace tiempo que le hubiese gustado subirse al ring, pero su agenda laboral no se lo permitía debido a que tenía que estar una temporada en España por las grabaciones de una nueva serie en la que se encuentra trabajando.

Hace unos minutos la actriz de Rosario Tijeras, subió una foto anunciando que se encuentra en la Arena Ciudad de México, en dicha foto se encuentra comiendo una ensalada, por lo que levantó muchas sospechas de que probablemente pueda subir al ring como una de las sorpresas que tiene preparadas el evento.

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Bárbara de Regil en la alfombra roja de Supernova Génesis 2026

La actriz ya pasó por la alfombra roja de Supernova 2026 donde se encontró con los host digitales Berth Oh y Brianda Deyanara, quienes le preguntaron sobre si se subirá al ring a pelear contra Milica, debido a que hace un par de horas su contrincante, Ari Geli, canceló su participación en el evento de boxeo por problemas de salud.

Bárbara se sorprendió con la pregunta y comentó que ella no sabía que Ari Geli estaba en esa situación; sin embargo, no fue concisa con la respuesta, pues no lo negó, aunque dejó claro que estaba lista para todo, pues tendrá una participación especial, donde se dejará ver como nunca.

Celebridades que han pasado por la alfombra Roja de Supernova Génesis 2026

¡Con todo! varias celebridades ya empezaron a desfilar por la alfombra roja de Supernova Strikers Génesis, desde Nando y Milica, quienes subirán al ring esta noche, hasta personalidades como Bárbara de Regil, Yordi Rosado, Gala Montes, la Bellakath y muchas más, quienes esperan ver las peleas más esperadas de la noche como Kim Shantal contra Karely Ruíz y Flor Vigna contra Alana Flores.