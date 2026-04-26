5 cortes de pelo fino ‘tipo mariposa’ en melena corta que estiliza la cara redonda
Si eres de melena delgada y cara redonda, conoce los mejores cortes de pelo fino ‘tipo mariposa’ que mejor te favorecen por ser elegantes y juveniles
Cuando tenemos la cara redonda, es fundamental buscar cortes de pelo que nos adelgacen y estilicen el rostro, ya que favorecerá nuestro aspecto visualmente. Aunque puede ser difícil para ciertas personas, en especial si son de una melena muy delgada, por lo que están en busca de volumen.
Para que puedas escoger una alternativa elegante para tu rostro, te vamos a detallar 5 cortes de pelo fino que son ‘tipo mariposa’ que serán de gran utilidad en tu apariencia.
¿Qué cortes quedan para la cara redonda?
Considerando lo que te mencionamos, es importante que las personas con cara redonda escojan estilos que adelgacen su rostro, y al mismo tiempo que sean cortes de pelo fino que les ayuden a dar volumen en su melena. Por eso se recomienda usar 5 alternativas ‘tipo mariposa’:
- Butterfly Midi: Emplea capas suaves y genera una sensación de mayor densidad, ideal para quienes desean tener más volumen en su melena.
- Bob: Una alternativa más corta, que ya es toda una tendencia en el 2026, es que se recomienda que adelante y atrás se descarguen las capas para que no tenga peso, pero sí volumen.
- Curly: Ideal para pelo rizado, se destaca por ser similar al “shag cut”, empleando capas cortas arriba y por abajo más largas; se suele complementar con un flequillo.
- Estilo shag: Las puntas se manejan a los exteriores; le aporta frescura al look, además de tener un efecto rejuvenecedor. Tiene un aspecto desordenado y con mucho movimiento.
- Butterfly pixie: Si deseas algo más atrevido, el pixie es una gran opción, el cual enmarca el rostro, creando un estilo desenfadado y elegante al mismo tiempo.
¿Cómo identificar si soy de cara redonda?
Es muy usual que pueda ser difícil identificar si tienes cara redonda. Para que puedas conocer tus facciones y escoger los mejores cortes de pelo fino ‘tipo mariposa’, se recomienda hacer lo siguiente:
- Colócate frente a un espejo.
- Despeja tu rostro y orejas.
- Viendo directamente al espejo y con ayuda de un plumón, vas a marcar toda la línea de tu rostro.
- Observarás que no tiene muchas líneas y ángulos para identificar tu rostro circular.
