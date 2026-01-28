Conductora de televisión vivió un penoso momento mientras mostraba su vestido

La conductora Verónica Saltos se volvió tendencia en redes sociales en las últimas horas debido a un “problema” que le surgió con su vestido cuando estaba en vivo. Esto fue compartido una gran cantidad de veces en plataformas digitales.

"¡Lo corrieron por apestoso!”, Alfredo Adame se burla de Carlos Trejo y habla de su próxima pelea

El accidente ocurrió hace un par de días cuando la chica dio mucho de que hablar luego de que fuera protagonista de uno de los momentos más vergonzosos transmitido en vivo. Hasta la fecha la joven no ha mencionado nada al respecto.

¿Qué le ocurrió a la conductora?

Las imágenes del momento muestran a Verónica Saltos en un programa en vivo. La joven estaba promocionando una línea de ropa, pero en un momento determinado vivió un momento bastante vergonzoso que no pasó desapercibido.

Verónica se puso de perfil para poder mostrar su vestido y en ese momento mostró de más. Cuando se dio cuenta de la situación, la presentadora no pudo evitar sentir incomodidad y se cubrió el rostro. El resto de los presentes hizo silencio.

Lo que ocurrió fue que uno de sus bustos quedó expuesto por apenas unos instantes, suficientes para que el clip se volviera imparable. El ángulo, la iluminación y el hecho de tratarse de televisión en directo fueron el complemento perfecto para los internautas comenzaran a visualizar lo ocurrido.

A pesar de lo ocurrido, Verónica Saltos se portó muy profesional por lo que siguió presentando una nueva línea de ropa y después comenzó a reírse junto a sus compañeras. El video no tardó mucho en volverse viral por lo que se generaron diferentes reacciones ya que muchos pensaron en que estuvo todo planeado y otros si creyeron la versión del accidente.

El accidente que le ocurrió en programa en vivo a la modelo, empresaria y presentadora de programa digital Verónica Saltos 🙈 #ecuador pic.twitter.com/YJbW0ArA2V — Alofokememes (@Alofokememes) January 27, 2026

¿Quién es Verónica Saltos?

Verónica Saltos es conductora de televisión, modelo y empresaria ecuatoriana. En su red social de Instagramtienemásde183 mil seguidores, quienes disfrutan de cada una de las publicaciones que realiza. La joven también ha pasado por varios reality show.

