CONFIRMAN pelea de Chavana vs. Oscar Burgos en Ring Royale 2027, todos los detalles revelados hasta el momento

En las últimas horas, la segunda edición de Ring Royale ya comenzó a generar expectativa tras confirmarse de manera oficial el combate entre Ernesto "Chavana" y Óscar Burgos. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el encuentro fue pactado de manera pública durante una transmisión encabezada por Poncho de Nigris.

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¿Qué se sabe sobre el encuentro entre "Chavana" y Óscar Burgos?

Es importante dejar claro que hasta el momento no se ha revelado de manera oficial cuándo se llevará a cabo el encuentro ni la cartelera completa, pero para los seguidores de la contienda este encuentro ya se presenta como uno de los más esperados, aunque la confirmación del duelo ya ha despertado gran interés entre los seguidores del espectáculo y el entretenimiento.

Durante un reciente evento con medios de comunicación, Poncho de Nigris confirmó que Óscar Burgos y Ernesto Chavana serán parte de la próxima cartelera de Ring Royale. El encuentro ha levantado diversas reacciones, pues llevará al ring la vieja rencilla televisiva que existe entre los comunicadores.

¿Qué dijo Óscar Burgos al respecto?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el comediante de 68 años señaló que, por su edad, Poncho Denigris no estaba seguro de invitarlo, pero después de saber cuál sería el pago, el acuerdo se cerró. Además, Óscar Burgos reveló que, a pesar de la rivalidad profesional que existe, su intención no es convertir el encuentro en una rivalidad con "Chavana", a quien señaló como un amigo.

¿Qué son las batallas del Ring Royale 2027?

Ring Royale 2027 (o Ring Royale 2) es la segunda edición de un evento de boxeo organizado por el empresario mexicano Poncho de Nigris y diversos creadores de contenido, en donde el formato reúne en un ring a celebridades de la farándula, televisión y redes sociales para resolver rivalidades reales o mediáticas, combinando peleas amateur con espectáculos musicales en vivo.