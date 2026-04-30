Ring Royale II da señales de vida de la mano de Poncho Denigris; esto es lo que se sabe sobre su sede y posibles participantes

En los últimos meses el boxeo ha comenzado a ganar terreno dentro de espacios que antes era poco común verlos, pues entre diversos eventos de entretenimiento, cada vez es más común ver enfrentamientos entre celebridades de diversos ámbitos, desde influencers, creadores de contenidos, músicos, actores e incluso cazafantasmas.

Ante una gran respuesta por parte del público mexicano, se acaba de anunciar que Ring Royale II será una realidad, o al menos así lo ha dejado ver el empresario e influyente regiomontano Poncho Denigris a través de sus redes sociales y sus seguidores ya han comenzado a especular sobre las posibles personalidades que podríamos veer en esta edición.

Ring Royale II comienza a dar señales de vida

A través de las redes sociales de Poncho Denigris y Ring Royale postearon una imagen del regiomontano vestido con una indumentaria de gladiador espartano junto a un león en un coliseo, con la descripción: “Ustedes lo pidieron, nosotros se los damos: Ring Royale II”, lo que da a entender que esta nueva entrega será toda una batalla.

En la misma publicación: “Denigris comentó: El coliseo romano en la arena Monterrey con los gladiadores espartanos será RRII👑🥊”

En seguida miles de seguidores comentaron su reacción positiva de este evento e incluso algunas personalidades han expresado señales de su posible participación como la presentadora Vanessa Claudio, Fernando Valdez, entre más figuras de Nuevo León.

¿Cuándo será Ring Royale II?

Por ahora no se sabe si Ring Royale II se realizará este mismo año o hasta el 2027, aunque podría haber una sorpresa para todos sus seguidores y que tenga lugar este 2026.

De momento se dio a conocer que Ring Royale II será en la Arena Monterrey tal como en la primera edición donde pudimos ver de todo, pero donde no faltaron combates épicos que llegaron a todo México como el de Carlos Trejo vs Alfredo Adame, por lo que únicamente queda estar al tanto de lo que podamos ver en esta edición.

