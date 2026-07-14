¿A qué hora se transmite Survivor México La Reliquia en Llamas por Azteca UNO? Conoce todos los detalles

Los fanáticos de la aventura ya pueden ir apartando un espacio en su agenda, pues Survivor México La Reliquia en Llamas ya tiene horario confirmado en la pantalla de Azteca UNO. La nueva temporada del reality de supervivencia más extremo de la televisión llegará con nuevos desafíos, estrategias y participantes que buscarán convertirse en el último sobreviviente.

La transmisión será de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Azteca UNO, un horario ideal para disfrutar cada prueba, las intensas batallas entre tribus y los inesperados giros que marcarán el rumbo de la competencia. Una vez más, Carlos Guerrero "Warrior" será el encargado de conducir esta aventura, guiando a los sobrevivientes a través de los retos físicos y mentales que pondrán a prueba sus límites.

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Ya fueron revelados 12 de los 16 sobrevivientes

La emoción sigue creciendo, pues hasta el momento ya se conocen 12 de los 16 nuevos sobrevivientes que formarán parte de Survivor México La Reliquia en Llamas. Entre los nombres confirmados se encuentran Shada Hernández, Viviann Baeza, Sahit Sosa, Julio Camejo, Rey Grupero, Anahí Izali, Abel Robles, Tzasna Carrasco, Aurélie Garzonio, Javier Márquez, Azalia "La Negra" y Bobby Larios.

Los cuatro participantes restantes serán anunciados próximamente, completando el grupo de competidores que intentará conquistar la isla y demostrar que tiene lo necesario para sobrevivir en las condiciones más extremas.

¿Cuándo es el gran estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas?

La espera está por terminar. Survivor México La Reliquia en Llamas se estrena el próximo lunes 20 de julio a las 6:30 p.m. por Azteca UNO. Desde el primer episodio veremos nuevas alianzas, intensas rivalidades y pruebas que llevarán al límite a cada uno de los sobrevivientes en busca de la victoria.

Al terminar la transmisión de Survivor México, la emoción continúa por la misma señal con MasterChef 24/7, para que los seguidores de los realities disfruten una noche llena de competencia, estrategia y entretenimiento.

Además, si no puedes verlo desde tu televisión, el programa estará disponible completamente gratis a través del sitio web de TV Azteca, donde podrás seguir cada episodio en vivo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.