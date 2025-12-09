Miss Jamaica será trasladada tras su lenta recuperación, esto es lo que se sabe sobre su estado de salud luego de su accidente en el certamen:

A varios días de su terrible accidente dentro del certamen, se ha reportado una actualización sobre el estado de Gabrielle Henry, también conocida como Miss Jamaica , misma que sufrió una aparatosa caída el 19 de noviembre durante una caminata, misma que la obligó a retirarse en camilla.

Si bien, el concurso continuó y nos dio a Fátima Bosch como la ganadora del certamen, poco se supo sobre el estado de salud de Miss Jamaica hasta este lunes 08 de diciembre, casi tres semanas después.

¿Qué fue lo que le pasó a Miss Universo Jamaica?

Luego de su fuerte accidente, los primeros informes que se tuvieron respecto a su estado es que sufrió de una hemorragia intracraneal, pérdida de conciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones serias.

Hoy el certamen comunicó que está lista para regresar a casa, donde detallaron algunas nuevas actualizaciones en sus redes oficiales y se dieron a conocer cosas positivas respecto a su salud:

“La Organización Miss Universo Jamaica se complace en compartir que Miss Universo Jamaica 2025, Dr. Gabrielle Henry, continúa dando pasos alentadores en su recuperación y se espera que sea dada de alta del hospital en los próximos días”.

Si bien, su estado actual continúa siendo privado, el comunicado reveló que ha habido una evolución positiva respecto a su salud, dejando buenas sensaciones respecto a su pronta recuperación.

“Doctor Henry ha expresado su optimismo y gratitud durante este período, señalando que ella está "deseando ansiosamente mi regreso a casa y ver a todos en un futuro cercano".

Era sabido que Gabrielle había sido ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) donde estuvo bajo un monitoreo neurológico constante desde el día del accidente y hace unos días se hizo público que su recuperación había sido lenta y aunque no se rompió ningún hueso, ciertamente su evolución no había sido tan rápida como se esperaba.

“La organización se siente aliviada y alentada por su mejora constante y espera darle la bienvenida a su hogar pronto".

¿Cuándo será dada de alta Miss Jamaica?

Por ahora no se tiene como tal una fecha definida para que Gabrielle Henry regrese a sus actividades normales, aunque se espera que en los próximos días sea dada de alta de manera exitosa.

“La Organización Miss Universo Jamaica espera ansiosamente dar la bienvenida a Gabrielle y a su hogar familiar y extiende sus mejores deseos para su continua curación y restauración”.