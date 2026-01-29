CONFUNDEN a Eiza González con la novia de Jason Momoa por esta FOTO

Hace un par de días Jason Momoa asistió a la presentación de la película "The Wrecking Crew" junto con su novia Adria Ajorna y en redes subió una foto que desató una ola de comentarios pues los internautas pensaron a primera vista que la mujer de dicha imagen era nada más y nada menos que la actriz Eiza González.

El gran parecido entre Adria Arjona y Eiza González

No es la primera vez que se les confunde a Eiza González y a Adria Arjona y es que la verdad parecen hermanas, ya que comparten varios rasgos físicos en común y no solo eso, sino que su estilo es muy parecido.

Esta es la foto que compartió Jason Momoa, donde confundieron a las celebridades.

|Crédito: Instagram @prideofgypsies



"Pensé que era Eiza González", "A veces creo que es @eizagonzalez y otras veces @salmahayek o sea es una combinación hermosa", "Es como si @eizagonzalez y @salmahayek se hubieran fusionado": Fueron algunos de los comentarios más destacados en la publicación.

Cabe resaltar que si existió un breve romance entre Jason y Eiza, fue a principios del 2022, después de que Momoa anunciara su ruptura con Lisa Bonet.

¿Quién es Adria Arjona, novia de Jason Momoa?

Adria Arjona ha destacado por su trabajo como actriz y productora, es originaria de Puerto Rica y también es conocida por ser la hija del compositor y cantante, Ricardo Arjona.

Adria nació un 25 de abril de 1992, por lo que actualmente tiene 33 años y su pareja, Jason Momoa es 13 años mayor que ella y pese a la diferencia de edad se han consolidado como una de las parejas más estables en la industria del entretenimiento, debido a que se mantienen alejados de los escándalos y tratan de llevar su vida de pareja muy privada.

El parecido entre Eiza González y Adria Arjona es innegable, ambas actrices destacan por su gran belleza y rasgos físicos hermosos. ¿Tienes dudas? Mira esta foto.