Impactante accidente de Conjunto Primavera: esto se sabe sobre el estado de salud de sus integrantes

El autobús del Conjunto Primavera tuvo un impactante accidente en la zona de Valle de Bravo en el Estado de México; el medio de transporte llevaba a los integrantes del grupo musical, sin embargo, el camión se quedó sin frenos y eso ocasionó un terrible impacto; sin embargo, luego del susto, aquí te diremos cuál es el estado de salud de los músicos y se confirma que, afortunadamente no hubo lesionados y se encuentran fuera de peligro.

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¿Alguien murió en el accidente automovilístico del autobús del Conjunto Primavera?

A través de las redes sociales comenzaron a circular varios rumores donde se decía que, en el accidente se habían dado víctimas fatales, pero ahora se ha desmentido todo este tipo de noticias falsas; y fue a en un video que se compartió en las redes sociales de la cuenta oficial del Conjunto Primavera, en donde los representantes del grupo musical, desmintieron esta información.

Es importante señalar que, todos los integrantes del Conjunto Primavera están sanos y a salvo con un estado de salud perfecto. Cabe señalar que, el autobús que sufrió el accidente trasladaba principalmente al staff y equipo técnico, pero gracias a las habilidades y maniobras del chofer, los pasajeros resultaron sin ninguna herida.

¿Cuáles son los conciertos que se cancelarán del Conjunto Primavera tras el accidente?

Por otro lado, luego de vivir este terrible suceso en el Estado de México, algunos de sus fanáticos se han preguntado si la agrupación cancelará conciertos, y el Conjunto Primavera no canceló ninguna fecha, una de las más cercanas fue la de en Tuzantla, Michoacán; tal y como lo confirmaba su agenda de presentaciones.

En el video que subió a su cuenta oficial de Instagram, la agrupación no quiso fallarle a su público y confirmó que no se cancelará ningún concierto; por lo que han decidido continuar con sus presentaciones para poder cumplir con el compromiso; por lo que, los seguidores pueden estar seguros que sus intérpretes de “Algo de mí” cumplirán con sus respectivos espectáculos.