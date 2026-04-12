Linet Puente revela la dolorosa complicación que puso en riesgo su cirugía estética; ¿Cuál es su estado de salud HOY 12 de abril 2026?

Recientemente seguidores de la conductora Linet Puente se han visto preocupados luego de que la presentadora diera a conocer que tanto ella como su familia vivieron una experiencia angustiante durante una intervención estética a la que se sometió, específicamente a una mamoplastia de reducción, ya que durante el proceso se complicó la cirugía.

De acuerdo con las declaraciones de Puente, la intervención se prolongó por más de siete horas debido a complicaciones médicas que incluso pusieron en riesgo la circulación del pezón, ya que durante el procedimiento el tejido de esta parte de su cuerpo comenzó a presentar problemas de irrigación, lo que derivó a un riesgo de necrosis.

Asimismo, expresó que este tipo de cirugía implica retirar y preservar temporalmente el pezón (en hielo) para luego recolocarlo, sin embargo, esto puede comprometer el flujo sanguíneo si surgen complicaciones.

¿Cuál es el estado de Linet Puente?

Tras el complicado procedimiento que atravesó Linet Puente hace 10 años, la presentadora de Ventaneando logró recuperarse favorablemente y manteniéndose estable, aunque esta cirugía se realizó por motivos estéticos aseguró que de nuevo atravesará por este proceso por motivos de salud, ya que después de cierto tiempo el implante que le fue colocado tiene que cambiarse.

¿Qué es la mamoplastia de reducción a la que se sometió Linet Puente?

La mamoplastia de reducción es una cirugía que busca disminuir el tamaño del busto mediante la eliminación de grasa, tejido mamario y piel, además, de reubicar el pezón para lograr una forma más proporcional.

Este procedimiento suele realizarse para aliviar molestias físicas como dolor de espalda o cuello ya que se carga con un peso demás, aunque también sirve para fines estéticos como afinar la silueta y darle proporciones al cuerpo.

¿Quién es Linet Puente?

Linet Puente es una periodista y conductora mexicana, principalmente destaca en la fuente de espectáculos, gracias a su trabajo actualmente es una de las figuras principales de Ventaneando, donde se ha consolidado por su estilo directo, además, resalta por su amplia cobertura en eventos internacionales como los premios Oscar. Recientemente, su nombre ganó peso por ser parte de los analistas de La Granja VIP.