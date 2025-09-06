Conjunto Primavera se viste de luto tras inesperada muerte

Una triste noticia enlutó los primeros días del mes a la agrupación Conjunto Primavera ya que tuvieron que informar una muerte que los afecta de manera directa. La noticia fue confirmada en sus redes sociales, donde recibieron todo el apoyo de sus seguidores.

El famoso conjunto expresó sus condolencias ante la muerte de Antonio Chávez, papá de su compañero y amigo, Bruno Chávez. Días después otro de sus compañeros había sufrido el fallecimiento de su mamá por lo que también le brindaron su apoyo.

La muerte volvió a golpear al Conjunto Primavera

La banda Conjunto Primavera, una de las bandas más famosas de México, había expresado su apoyo a su amigo Antonio Chávez por la muerte de su papá. Después se volvieron a vestir de luto con la muerte de María Antonieta Torres Ávila, madre de su compañero y amigo, el ingeniero, Luis Vega.

En sus redes sociales la banda compartió un desgarrador mensaje informando la muerte que afecta de manera directa a uno de los integrantes de la agrupación. Le enviaron sus condolencias y todo su apoyo al ingeniero de sala, Luis Vega.

“Conjunto Primavera se une a la tristeza que embarga a nuestro compañero y amigo Luis Vega, ingeniero de sala de esta agrupación por el sensible fallecimiento de su querida madre María Antonieta Torres Ávila”, se puede ver en el mensaje.

Además reiteraron el apoyo a su ingeniero, Luis Vega. Aseguraron que su compañero y amigo está pasando por un difícil momento. Sus fans les brindaron todo su apoyo ante esta situación.

“Nos unimos a la pena de nuestro compañero y amigo Luis Vega por el sensible fallecimiento de su querida madre. Nuestras oraciones y cariño para él y su familia en este difícil momento. ", escribieron en redes sociales.

¿Qué temas canta Conjunto Primavera?

Conjunto Primavera ha conseguido una gran fama gracias a sus éxitos “Necesito decirte”, “Una vez más” y “Te lloré". Son originarios del estado de Chihuahua y en los años noventa fueron considerados los máximos exponentes de esta música.