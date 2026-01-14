Muere famosa influencer a los 29 años de edad

Confirmaron la muerte de Miren García , famosa influencer catalana que era conocida como Mirenxu y que padecía de una severa enfermedad. Fue su familia la que dio a conocer la triste noticia luego de que la propia creadora de contenido precisara que había sido hospitalizada.

La cercanía de los influencer y sus seguidores a través de las redes sociales permite crear fuertes vínculos. Las historias de vida toman mayor fuerza y atención, pero también despiertan empatía y es eso lo que justamente ocurrió con Miren García.

¿De qué murió Miren García?

Miren García tenía 29 años de edad y era muy popular en las redes sociales. A través de distintos posteos se encargaba de hablar y concientizar sobre el leiomiosarcoma (LMS), un cáncer poco frecuente y considerado muy agresivo. La influencer se refería a esta enfermedad y contaba cómo era su día a día de lucha.

Esta semana, Mirenxu publicó una fotografía en donde se la ve en la camilla de una clínica e informando que se trataba de una visita a la doctora pero que tuvo que ser internada. Al otro día, sus redes sociales vieron nuevamente actividad pero esta vez era un posteo realizado por su familia y confirmando que el cáncer había ganado la batalla.

¿Cómo se conoció la muerte de Miren García?

El posteo realizado por la familia de Miren García se trata de una fotografía en donde se puede ver a la creadora de contenido sonriendo a la cámara. Luego, el comunicado inicia diciendo: “Mirenxu, nuestro ángel guardián, nuestro confidente, el que siempre estuvo a nuestro lado, alegrándonos por los éxitos de todos. La persona más valiente, más fuerte y generosa que hemos conocido y que jamás conoceremos. Pocas palabras tendrán en este último post para describirte como persona y la forma en que vives, lo cual creo que todos los que te seguimos admiramos”.

“Te queremos mucho y, como dice nuestra canción favorita, ya hemos encontrado nuestra SUPERESTRELLA. Mery y Primos siempre juntos”, culmina el posteo en el que se destacan los rasgos más importantes de la personalidad de Miren García, su lucha contra el cáncer y su entrega para con el prójimo. Debajo, pueden leer comentarios de sus seguidores impactados por la triste noticia de su muerte y despidiéndola con mucho dolor.