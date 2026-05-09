Las repisas del baño son la solución más fácil cuando no se tiene mucho espacio y se requiere de un área de almacenamiento. Pero hay diferentes maneras de sustituirlas, como lo son estas 6 opciones por soluciones más limpias y elegantes. En esta ocasión, la alternativa hará que esta zona de la casa luzca más moderna.

La mayoría de las repisas son hechas de madera, la cual puede ser contraproducente que esté en un espacio donde la humedad siempre está presente, por lo que se debe elegir muy bien el tipo de material y que sea resistente, para evitar que se eche a perder. Conoce las 5 opciones para reemplazar el escurridor de platos por opciones más aesthetic.

No obstante, hay repisas que hacen ver a tu baño elegante y limpio, como los que están hechos de vidrio o de alambre revestido, a los cuales se les conoce como de rejilla. Asimismo, los que están integrados a una estructura metálica, para hacerlos más resistentes que los flotantes.

Así puedes sustituir las repisas del baño

Pese a que las repisas son una gran opción de almacenamiento de baño, hay otras 2 opciones que puedes elegir, sobre todo si quieres darle un cambio a este espacio y hacer que se vea más moderno y elegantes.

1. Canasta de fibras naturales: Una opción muy natural, pero que sin duda le dará un toque moderno a tu baño. Las canastas son una buena opción de almacenamiento y las puedes poner en un lugar donde no estorben, como es debajo del lavabo, donde lucirán muy bien, sobre todo si es empotrado. Con ello, también harás que este espacio se vea más limpio y ordenado al ocultar los diferentes productos.

Cómo sustituir las repisas del baño por almacenamiento más moderno y elegante|Pinterest

2. Nichos empotrados: Este tipo de espacios se ubican más en el área de la ducha y son ideales para almacenar los productos de belleza o aseo personal. Sin duda, se ve mucho más limpio y elegante que las tradicionales repisas. Un punto en contra es que no puedes guardar diferentes artículos, como lo es el papel higiénico.