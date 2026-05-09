7 pasos para organizar tu cosmetiquera

Una cosmetiquera bien organizada es de vital importancia, no solo para tener al alcance todos los productos que necesitas, sino también porque la desorganización puede convertirla en un caldo de cultivo para los hongos y las bacterias.

Además de que los aplicadores usados, los residuos de polvo y el ambiente cerrado contribuyan a la proliferación de patógenos, el desorden también puede aumentar la fatiga cognitiva y generar momentos de microestrés.

Por ello, organizar tu kit de maquillaje no solo es cuestión de estética, sino también de higiene y una estrategia que incluso sirve para maximizar la vida útil de todos tus cosméticos.

Ventaneando | Programa completo 7 de mayo de 2026

Los 7 pasos para organizar bien tu cosmetiquera

Auditoría de caducidad

Es el primer paso para ver qué sirve y qué deberías tirar. Revisa el símbolo del tarrito abierto en cada empaque y desecha todo lo que ya expiró.

También deshazte de todo lo que huela raro o haya cambiado de textura, ya que el producto dejó de ser seguro para tu piel.

Desinfección de superficies

Además de tirar lo viejo, también debes limpiar el entorno. Vacía tu cosmetiquera y limpia todo con alcohol o lávalo, de acuerdo con el material. También limpia el exterior de cada envase.

La forma correcta de organizar tu cosmetiquera siguiendo estos pasos|Pexels: cottonbro studio

Categoriza por uso

Separa tus productos imprescindibles diarios, como corrector, máscara, bálsamo, de los productos que solo usas en ocasiones especiales. Los diarios deben ir en los compartimientos de fácil acceso.

Organiza por texturas

Guarda los productos líquidos y cremosos que pueden derramarse en una bolsa interna diferente a los polvos compactos para no contaminar.

Protección de herramientas y aplicadores

Usa protectores de cerdas o un estuche aparte para tus brochas. Nunca las dejes sueltas en el fondo de la cosmetiquera, ya que recogen residuos de otros productos.

Los mejores consejos de organización para tu cosmetiquera|Pexels: cottonbro studio

Sistema de transparencia

Opta por cosmetiqueras transparentes o con compartimentos de malla para poder ver el contenido y ahorrar tiempo.

Kit de retoque y kit completo

Maneja dos cosmetiqueras, una versión mini que puedes incluir en tu bolso con solo lo necesario, para reducir el peso y el volumen.

