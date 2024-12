Tammy Parra contesta a Un Tal Fredo tras crítica por manipulación

El mundo de los influencers va de polémica en polémica y esta vez le tocó ser protagonista a Tammy Parra, una creadora de contenido que a sus 22 años ya es inversionista y dueña de su compañía “Tammy Lashes”. Todo comenzó porque la joven publicó un video en donde invitaba a sus seguidores a participar en una dinámica en la que el o la ganadora sería la imagen de su marca, para lo cual tenían que comprar una edición especial de su producto.

Además de ser galardonado como imagen de promoción, el segundo premio era una masterclass con un especialista en mercadotecnia para iniciarse como influencer. Tras el lanzamiento de la dinámica, las redes se encendieron y muchos usuarios criticaron a Tammy por querer “manipular a su audiencia”. El influencer Un Tal Fredo fue el primero en hacerse presente, señalando que Tammy no estaba preparada para poder realizar dinámicas de mercadotecnia sin haber tenido esos estudios.

Un Tal Fredo se unió a la polémica



El creador de contenido conocido como Un Tal Fredo se unió a los comentarios de los seguidores, aludiendo a que él también promocionaba masterclass de mercadotecnia totalmente gratis para su audiencia y que en su grupo de Whatsapp ya contaba con bastantes seguidores a los que les brinda consejos y ejemplos de cómo crear contenido sin tener que venderles algo a cambio de este conocimiento. El influencer recalcó también que él si contaba con el Título Universitario para poder impartir estas clases, cosa que Tammy no, dando a entender que ella no tenía el estatus para poder brindar consejos a nuevos creadores sin ninguna experiencia escolar.

Por su parte Tammy respondió al influencer diciendo que no todos tienen la misma oportunidad de ir a una Universidad y que todo lo que ella ha logrado le ha costado mucho, además de que no es malo compartir tips entre colegas sin necesidad de tener un Título o no.

Lo que no está padre es creer que solamente tú tienes derecho a hacer dinámicas con tus seguidores y venir con una superioridad moral porque tú lo haces gratis, cuando todos los que nos dedicamos a esto sabemos perfectamente que para tí también es negocio y que ganas mucho con esto.



La creadora finalizó su video comentando que no está bien hacer quedar mal a un colega y que no todo en la vida es “fácil ni regalado, todos deben ayudarse a crecer”, destacó que su dinámica es muy similar a las de otras marcas y que su convocatoria permanecía abierta para quien decida participar.