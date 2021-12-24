Coque Muñiz se alista para la boda de su hija.

Aunque será hasta octubre del próximo año cuando la hija de Coque Muñiz contraiga nupcias, el cantante ya se alista para la gran boda de su primogénita con un hombre a quien aprecia tanto a él como a su familia.

"Yo estoy muy contento, es muy buen chavo, una famiia preciosa, piloto y sus papás, mis consuegros, son unos tipazos. Te sientes muy seguro de que va a estar en una familia muy unida, que es lo que queremos, que ella se sienta así". explicó el cantante.

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Coque Muñiz cerrará el año con show el 31 de diciembre

Coque Muñiz cerrará el año con show el 31 de diciembre en el Hotel St. Regis, el evento comenzará a las 8 de la noche y terminará a media noche. La gente podrá cenar, bailar y desde luego disfrutar de los éxitos musicales del hijo de Marco Antonio Muñiz.

"Es en un salón que es grande, pero por medidas de lo que está pasando, solamente 250 personas, entonces la vamos a pasar muy bien, el show es tempranero, cena de cuatro tiempos, barra libre, bailongo y a las 12 que cada quien agarre sus calzones y se vaya", detalló el intérprete.

Respecto a su padre, Marco Antonio Muñiz, aunque de momento se encuentra retirado después de varios importantes shows, Coque Muñiz aseguró que en cualquier momento su progenitor podría dar la sorpresa porque extraña mucho la música.

"Yo después de trabajar con él, digo yo a todos mis compañeros los admiro, pero esa fuerza que tiene él... ya no está en la música, está retirado, pero creo que tiene esa sensación de en algún momento regresar... en la voz te das cuenta si está enojado, si está triste, si se siente mal", explicó Coque.

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