Deseo de Ángela Aguilar provoca críticas entre usuarios de redes sociales

Una vez más Ángela Aguilar vuelve a estar bajo las críticas de internautas por desear que su gira “Libre Corazón” realizada en distintas ciudades de Estados Unidos, tenga una segunda parte y cuente con la participación de su papá, Pepe Aguilar.

Durante su último show en Las Vegas, la menor de la dinastía Aguilar expresó su deseo de continuar el recorrido de su actual tour: “Ya la siguiente... si Dios quiere y Dios nos presta vida, para la siguiente parte de esta gira, que ustedes no saben, pero creo que va a haber una siguiente parte de esta gira”, compartió la artista.

Debido a estas palabras una ola de comentarios se hicieron presentes en las redes sociales, ya que, muchos usuarios indicaron que sus conciertos que estaban programados tuvieron que ser cancelados, además que en los pocos que logró realizar había poco asistencia, entonces debido a esos números era imposible desear una segunda parte.

Asimismo, la intérprete de “La llorona” le expresó al público que para la futura gira invitaría a su papá en algunos shows a pesar de que luego Pepe Águilar diga cosas “funables”

Le voy a tener que llamar a mi papá para que me acompañe a algunos shows. Pero luego me acompaña y dice unas cosas muy funables. Entonces le tenemos que quitar el teléfono y pasarle el micrófono, expresó la cantante.

Ángela Aguilar llevó “Libre Corazón” a Estados Unidos

Ángela Aguilar presentó en Estados Unidos su gira “Libre Corazón”, un tour con el que recorrió distintas ciudades llevando un espectáculo íntimo y centrado en la música regional mexicana, acompañado de una producción sobria y un repertorio que mezcla sus éxitos con temas de corte tradicional. La cantante apostó por un formato más cercano al público, destacando su voz y raíces, en una etapa que buscó reafirmar su identidad artística fuera de los grandes foros.

¿Por qué ha llamado la atención la gira “Libre Corazón”?

La gira ha generado conversación debido a versiones sobre una menor asistencia en algunos conciertos, luego de que en redes sociales circularan imágenes y comentarios que mostraban recintos con zonas parcialmente vacías. Esto provocó debate entre seguidores y críticos sobre el momento que atraviesa la artista, las decisiones de producción y el impacto de la exposición mediática reciente en la respuesta del público, convirtiendo el tour en uno de los más comentados de su carrera, más allá de lo musical.