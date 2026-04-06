La nueva polémica de Ángela Aguilar por usar IA en una foto con Christian Nodal

En cualquiera de los periodos de vacaciones es común ver filtraciones de los viajes de algunos de los famosos, que en este caso tiene como protagonistas a la pareja más mencionada de los años recientes en el entorno mexicano. Christian Nodal y Ángela Aguilar aprovecharon un espacio exclusivo en el Caribe, pero las personas de nueva cuenta les criticaron severamente por un detalle donde la IA se hizo presente… según algunos usuarios.

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¿Ángela Aguilar utilizó IA en fotografía con su esposo?

Se sabe que en general, este par de famosos no comparten cosas demasiado íntimas en sus redes sociales o al menos así lo hacían. Pero en las últimas semanas, donde inclusive ya han hablado con los medios de una forma un poco más abierta, se abrieron espacios como el canal de WhatsApp de Ángela Aguilar, donde ha publicado cosas con más regularidad.

Sin embargo, estos espacios no están exentos de las personas que les mencionan de manera repetida en una forma negativa, pues ahora que la pareja salió de vacaciones en Semana Santa… una fotografía parece que fue editada con Inteligencia Artificial. Esta imagen la compartió la cantante en su grupo de difusión y parece que busca favorecer a su esposo.

Según muchos usuarios, la imagen tiene edición para darle una “ayudadita” al Forajido, pues siempre ha existido polémica ante la baja estatura del compositor de Sonora. Entonces, la foto refleja a un Nodal muy al nivel de Ángela en el ámbito de la estatura. Lo cual fue de inmediato avisado por los distintos medios y personas del espacio digital.

¿Cuánto miden Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Aunque no se tiene certeza de que la situación de la estatura afecte de cierta forma al exponente del regional mexicano, las redes sociales lo han usado para mofarse de él en repetidas ocasiones. Y ahora en las pruebas del viaje de la pareja a República Dominicana, resaltó lo compartido ya en diversos espacios mediáticos.

#ChristianNodal #Polémica #Viral #Espectaculos ♬ sonido original - FamososSinCensura @famosossincensura 😳 Acusan a Ángela Aguilar de editar foto para hacer ver más alto a Nodal ⸻ Una foto de Ángela Aguilar y Christian Nodal desató polémica en redes… Usuarios aseguran que la imagen fue editada para hacer ver al cantante más alto, señalando detalles que no cuadran. ¿Error de edición… o simple percepción? 👀🔥 ⸻ #AngelaAguilar

Según diversas fuentes, Ángela mide 1.68, mientras que Nodal alcanza el 1.70. En ese sentido, el nacido en Caborca tiene una estatura que se podría considerar promedio, incluso midiendo dos centímetros más que su pareja. Sin embargo los que han utilizado esto para criticar o burlarse, indican que cuando la joven usa zapatos altos (o demás cuestiones) se ve evidentemente más alta que él.