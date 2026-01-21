Critican a Meghan Trainor por rentar un vientre para tener un bebé y posar como si ella hubiera dado a luz

El día de ayer, Meghan Trainor y su pareja Daryl Sabara, se convirtieron en padres por tercera vez, gracias a que rentaron un vientre subrogado. La gran noticia la dieron por medio de sus redes sociales, donde Meghan compartió una polémica foto por la cual muchos internautas la criticaron y es que la cantante aparece posando como si ella hubiera dado a luz, hecho que dio mucho de qué hablar.

Así presentó Meghan Trainor a su tercer bebé

Meghan publicó en su cuenta de Instagram un carrete de fotos donde se le puede ver hasta las lágrimas por la emoción de recibir a su pequeña. La intérprete de "All About That Bass", se puede ver descubierta del pecho para tener contacto con su pequeña recién nacida, algo que es muy común para crear una conexión y calor al instante.

"Nuestra niña Mikey Moon Trainor finalmente ha llegado al mundo gracias a nuestra increíble supermujer sustituta. Agradecemos siempre a todos los médicos, enfermeras, equipos que hicieron posible este sueño".

Esas fueron las palabras de Meghan quien también reveló a sus seguidores que tenía muchas ganas de ser mamá y tras varias pláticas con médicos el vientre subrogado fue su mejor opción.

"Tuvimos conversaciones interminables con nuestros médicos en este viaje y esta fue la manera más segura para nosotros de poder seguir creciendo nuestra familia".

Le llueven críticas a Meghan Trainor tras recibir a su tercer bebé

Lamentablemente, los usuarios de redes sociales no se hicieron esperar con diversos comentarios y aprovecharon el momento para dejar sus opiniones como: "Por qué está posando como si hubiera dado a luz", "Básicamente, robaste el hijo de la señora e hiciste creerlo tuyo", "Solo una persona caprichosa que eligió la madre de alquiler antes que la adopción."

Sin embargo, estos malos comentarios no han apagado la felicidad de la familia, pues varios amigos famosos les han hecho llegar palabras de amor y felicitaciones. Hasta el momento, Meghan ni Daryl han dado declaraciones al respecto.