¿Atacaron a Nodal y Angela Aguilar en Zacatecas? Pepe Aguilar ROMPE el silencio y dice la verdad de lo que pasó

En las últimas horas ha circulado información acerca de un supuesto enfrentamiento armado en los alrededores del Rancho El Soyate, perteneciente a la familia de Pepe Aguilar, y surgió inquietud sobre si hubo un ataque en contra de él o de Christian Nodal y Ángela Aguilar. El patriarca de la familia ya desmintió estas versiones con un comunicado oficial.

"Yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien", aseguró Pepe Aguilar en un comunicado compartido a través de Instagram.

El cantante de regional mexicano explicó que en la zona cercana a su casa y al rancho de Ángela Aguilar, en Zacatecas, actualmente se está llevando un operativo activo. También compartió información oficial difundida por el gobierno del estado.

"Como muchos zacatecanos, hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra", agregó. "Deseo profundamente que pronto regrese la paz a nuestro querido Zacatecas".

Hasta ahora ni Nodal ni Ángela se han manifestado sobre lo sucedido, aunque sí han publicado historias en Instagram durante el último día.

¿Atacaron a Christian Nodal y Ángela Aguilar en Zacatecas?

Según la información que compartió Pepe Aguilar y también Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del estado de Zacatecas, NO hubo un ataque hacia la familia de intérpretes de regional mexicano, incluyendo a Christian Nodal y Ángela Aguilar.

"Se registró una agresión en contra de las fuerzas de reacción inmediata de Zacatecas. Esta agresión se registró en el municipio de Villanueva, a la altura de la comunidad de Tayahua", dijo Rodrigo Reyes Mugüerza en un video informativo. Agregó que al momento no se habían registrado bajas de ningún elemento y que se había logrado la detención de algunas personas responsables de la agresión. "En este momento la zona se encuentra resguardada".

En otra publicación de su página oficial de Facebook, el funcionario niega rotundamente que hubiera un ataque contra la familia de intérpretes de regional mexicano. "Si bien los hechos ocurrieron en un área cercana a donde se encontraban integrantes de la familia Aguilar, no se trató de un ataque en su contra. Asimismo, el cantante no se encontraba en el lugar".