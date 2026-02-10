Pepe Aguilar no tuvo compasión de este youtuber por atacar a su hija

El nuevo escándalo que se asoma en la ventana de polémicas de la familia del mariachi ahora tiene como protagonista al jefe de dinastía. Regularmente los contenidos respecto de estos famosos se enfocaron en los hijos y en el yerno de Pepe Aguilar. Sin embargo, un youtuber compartió un mensaje que se está haciendo viral por compartir un mensaje de amenaza lanzado por el propio Pepe. Este es el panorama completo.

¿Qué le dijo Pepe Aguilar a este youtuber?

Este no es un conflicto reciente, pues ya lleva al menos un año de iniciarse. En la actualidad se ha vuelto normal que medios de comunicación y personajes en el espacio digital ataquen a la familia de Pepe Aguilar. Sin embargo, este hombre regularmente se muestra ecuánime y sin afán de responder lo que critican de él y de su gente.

Por ello, la revelación de este creador de contenido llamó la atención. Este llamado llegó desde Facebook, donde Zorrito Youtubero platicó todo un contexto en el que el charro le había bloqueado en dicha red social. Por ello “el ataque” de Pepe llegó desde Instagram, donde argumentó que el mensaje que le envió el famoso se anuló momentos después.

“Con la novedad de que Pepe Aguilar anuló el mensaje que me había mandado. ¿Pues no qué me iba a poner en mi lugar? Obviamente no me pude aguantar las ganas de mandarle un mensajito, ya que puede que me bloquee como aquí en Facebook”.

¿Quién es el youtuber que publicó esto sobre Pepe Aguilar?

Tal como se indicó, el influencer utiliza como plataforma principal su canal de YouTube, aunque maneja cuentas como Facebook o Instagram, donde tiene cierto impacto mediático. Pero, el señor Aguilar - según el mensaje mostrado por el youtuber - le indicó que le llegaría un problema legal en los próximos días.

El historial entre estas partes comenzó cuando Zorrito comentó que Ángela Aguilar habría interrumpido un embarazo de un hijo que tendría con Christian Nodal, esto antes de oficializar su relación. Según las fuentes que le pasaron la información al youtuber, esto sucedió así por la presión familiar que le impusieron a la joven artista.