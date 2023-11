Mayte e Isabel Lascurain recuerdan cuando Pandora vivió la tragedia en carne propia

La desafortunada muerte de una fanática de Taylor Swift a causa de un golpe de calor durante uno de sus conciertos en Río de Janeiro, ha cimbrado a todo mundo. Mayte e Isabel Lascurain, de Pandora, se conmovieron con el hecho y recordaron la tragedia ocurrida a una de sus propias seguidoras, tras acudir a uno de sus conciertos.

¿Qué dijeron las hermanas Pandoras?

Mayte Lascurain dijo a diversos medios, entre ellos Ventaneando que “fuimos a cantar a un país que no era México y al salir agarraron un Uber y las violaron. No te puedes imaginar lo que se siente, duele horrible que alguien por irte a ver salga y salga con tan desagradable evento”.

¿Qué opinaron sobre lo sucedido con Anahí y Dulce María?

A propósito de Brasil y la crisis de salud que Dulce María y Anahí sufrieron en plena gira de RBD por aquel país, las Pandoras compartieron lo que se vive a un ritmo tan intenso. “Duermes, mal comes, mal duermes, cambias de equipaje, a ver qué ropa te vas a poner, o sea, es mucha presión más la presión que recibes antes de salir al show, más lo que recibes en el show, más lo que recibes cuando estás solita en tu cuarto, es duro”, agregó Mayte.

Por su parte, Isabel Lascurain señaló que siempre que viajan con una “pashmina, con una bufandita porque los cambios de temperatura son terribles”.

¿Isabel Lascurain desea volverse a enamorar? En temas más agradables, a tres años de su divorcio, Isabel Lascurain responde si estaría dispuesta a volverse a enamorar.

“Estoy muy en paz, no quiere decir que estaba sin paz en el matrimonio pero siempre la soltería es súper agradable, fueron 25 años de matrimonio, entonces, de repente dices: ’No tengo que decirle a nadie a dónde voy ni de dónde vengo, ni qué quiero hacer’. Me meto a bañar a las 10:30 de la noche y nadie me dice nada, esa libertad es sabrosa”, finalizó.

