Este es el VERDADERO estado de salud de la mamá de Kimberly Loaiza

Ya se leyeron y vieron las declaraciones cruzadas de toda la familia y allegados, pero no en muchas notas se trataba de indicar qué pasaba con la salud de la madre de los Loaiza. Sin embargo, en filtraciones de Javier Ceriani, se indica que la salud de la madre de Kimberly Loaiza es sumamente grave. Esto es lo que reportó el insider argentino.

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¿Cuál es el estado de salud de la madre de Kimberly Loaiza?

Según el periodista mencionado, obtuvo la información de personas que trataron a la señora Mary Martínez Robledo y que la situación realmente es complicada. Aunque Steff Loaiza manifestó que su mamá estaba “dormida”, el cómo se llegó al presente no se había comentado. Y parece que hubo descuidos generales en la salud de una persona diabética e hipertensa.

“Sí, la señora es diabética e hipertensa y no llevaba un buen control de su diabetes… Lo más probable es que sea una infección de vías urinarias que nunca se trató. Se le hizo un absceso, pero se le fue haciendo grande. Le drenaron ese absceso en una cliniquita y le quedó un pozo, una circunferencia de 10 centímetros; diario le hacían curaciones… Ya no era un absceso, era un pozo; esto se le infectó. Un diabético no sana las heridas fácilmente como una persona sana. Le carcomió todo. Un pozosote que le abarca desde la pelvis y de profundidad, o sea, de interno, ya le llegó hasta el estómago”.

Además, la información también aclaró que el estatus de la señora en estos momentos es muerte cerebral, lo cual está alineado con las declaraciones de Steffany Loaiza, quien parece ser la principal responsable de su madre. Incluso ya abrió una cuenta en GoFundMe para pagar los gastos, donde ya aparecieron donaciones mediáticas como la de Kenia Os.

¿Es cierto que Kimberly Loaiza no está al pendiente de su mamá?

Pese a la delicada situación de salud de la señora Mary Martínez, se argumenta - como ha sido desde hace años - que Kimberly Loaiza no es cercana a la familia. Aunque ella y su esposo (JD Pantoja) dijeron que sí están pendientes y aportando bastante dinero, no se acercan más porque la propia familia no lo permite. El discurso siempre ha sido que Pantoja es una mala influencia para Kim y que es un manipulador.