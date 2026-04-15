Entérate del nuevo escándalo que envuelve a Eduin Caz

Con un México que se desenvuelve en contextos muy particulares alrededor de la música regional, ciertos artistas han estado en el ojo del huracán por las prohibiciones alrededor del subgénero de los corridos. Por ello, Eduin Caz tuvo una nueva pelea en medio de un concierto, donde se mostró evidentemente enfadado por las exigencias del público de Veracruz, donde recientemente dieron concierto.

¡Katia y Leo, bajo la lupa de Paulette y ‘El Mono’! Revive lo mejor del Exatlón

¿Por qué Eduin Caz tuvo un altercado en pleno concierto?

Uno de los intérpretes más importantes de la última época en la música mexicana tuvo un nuevo encontronazo con un sector del público que fue al concierto de Grupo Firme en el puerto. Allí, se dio una nueva petición que realmente enfadó a Eduin Caz, pues le pedían una canción que el grupo lleva mucho tiempo sin tocar… por la famosa prohibición de los corrido tumbados/alterados.

El vocalista de la agrupación detuvo las actividades y confrontó directamente a los que estaban pidiendo el famoso tema de La Pantera. Aunque ya no se había reportado algún incidente alrededor de dicha situación, el cantante dijo que no iban a arruinar la velada, pues llevaban cerca de 3 horas de show y le iban a seguir, pero destacó que no lo hicieran enojar con peticiones de ese tipo.

"Se me hace una falta de respeto que estén pidiendo La Pantera cuando ya les dije que no puedo cantar. Sí me molesta una madre. Ya llevamos tres horas de concierto y por un corrido lo echamos a perder. Les voy a pedir que no me la vuelvan a pedir. Yo no soy como los otros que sí quieren aventarse el tiro. Se los pediré de favor, de la manera más atenta, si quieren aquí nos amanecemos, no tengo nada que hacer mañana. Se los digo de corazón”.

¿Por qué Eduin Caz no quiere cantar el corrido de La Pantera?

Este tema tuvo mucho conflicto con la banda dado el contexto del que se ha hablado desde hace un tiempo en México. Grupo Firme fue de las agrupaciones que decidieron dejar de manera inmediata la polémica alrededor de los corridos tumbados. Pues este tema precisamente habla de una personalidad inmiscuida en temas de delincuencia organizada, que terminó muerto aunque viviendo una vida como él la quiso. Por eso, Eduin Caz se ha enfadado en diferentes ocasiones donde insistentemente le piden cantar dicha canción.