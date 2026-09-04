¿Caracoles en tus plantas? Remedio casero sencillo con ingredientes cotidianos para ahuyentarlos
Un remedio sencillo con ingredientes que probablemente ya tienes en casa para ahuyentar a los caracoles de tus plantas.
Si recientemente has encontrado caracoles entre tus plantas, puedes crear un repelente casero y sencillo que te ayude a mantenerlos lejos de manera natural y con ingredientes que ya tienes en casa de manera sencilla, práctica y funcional, para mantener tu jardín y plantas de interior sanas y sin plagas.
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¿Cómo hacer una trampa repelente para caracoles y proteger tus plantas?
Para evitar que tus plantas amanezcan con hojas mordidas e invadidas de caracoles, puedes preparar una sencilla trampa con agua y levadura. Para esta alternativa de repelente casero para caracoles, debes colocar la mezcla en un recipiente profundo y enterrarlo de manera que el olor atraiga a los caracoles y babosas y los atrape, previniendo su invasión al jardín.
¿Cómo preparar la trampa repelente para caracoles?
Mezcla agua con levadura y coloca el resultado dentro de un recipiente; después debes enterrarlo cerca de tus plantas afectadas, produciendo que el borde quede al nivel del suelo a manera de que los caracoles y babosas puedan acceder a él sin problema. Para esta idea necesitas:
- 1 taza de agua
- 1 cucharadita de levadura
- Un recipiente pequeño y profundo
¿Por qué es funcional esta trampa recipiente para caracoles?
La mezcla de agua con levadura genera un olor atractivo para estos seres y, al acercarse al recipiente, caen dentro y quedan atrapados. A pesar de que este método no eliminará a los caracoles o babosas, puede ayudar a prevenir que invadan tus plantas y deterioren tu jardín con el paso de los días, en especial durante la temporada de lluvia y humedad.
Consejos prácticos para cuidar de tus plantas
Para incrementar el cuidado de tus plantas, puedes revisar por las noches y mañanas toda la zona, ya que es a esta hora que estos seres se encuentran más activos. Retira hojas acumuladas, piedras, maderas y todo lo que se pueda ocupar como refugio para caracoles y babosas. Además, evita mantener humedad excesiva.