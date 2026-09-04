Prepara unos frijoles charros para celebrar el 15 de septiembre

Las Fiestas Patrias son el momento perfecto para llevar a la mesa algunos de los sabores más representativos de la gastronomía mexicana. Entre los platillos que suelen acompañar las celebraciones del 15 de septiembre se encuentran los frijoles charros, una preparación reconfortante y llena de sabor que puede disfrutarse como guarnición o plato principal.

Noticias Michoacán del 4 de septiembre 2026

Si estás organizando una noche mexicana en casa, esta receta es una alternativa ideal para compartir con familiares y amigos. Su preparación combina frijoles con distintos ingredientes que aportan textura y sabor, dando como resultado un platillo tradicional que no puede faltar durante esta celebración.

¿Qué alimentos se necesitan para preparar frijoles charros?

Para preparar frijoles charros, normalmente se necesita:



Frijoles cocidos

cocidos Tocino

Chorizo

Salchicha

Jitomate

Cebolla

Chile jalapeño

Ajo

Cilantro

Caldo o agua

Sal al gusto

¿Cómo preparar frijoles charros para el 15 de septiembre?

Para preparar frijoles charros, comienza por tener listos los frijoles cocidos y reserva parte de su caldo, ya que será útil para darle al platillo la consistencia adecuada. En una cazuela amplia, coloca el tocino previamente picado y cocínalo hasta que esté dorado y haya soltado parte de su grasa.

Cuando el tocino esté listo, incorpora el chorizo y la salchicha cortados en trozos. Cocina durante unos minutos, removiendo para que se doren de manera uniforme. Después agrega el ajo, la cebolla, el jitomate y el chile jalapeño finamente picados. Sofríe todo hasta que los vegetales estén suaves y comiencen a integrarse con la carne.

Posteriormente, añade los frijoles cocidos y mezcla cuidadosamente para evitar que se deshagan. Vierte poco a poco el caldo que habías reservado hasta conseguir una preparación caldosa, pero sin que quede demasiado líquida. Deja cocinar a fuego medio durante varios minutos para que los ingredientes absorban los sabores.

Prueba la preparación y agrega sal al gusto. Cuando los frijoles estén bien calientes y todos los ingredientes se hayan integrado, incorpora cilantro fresco picado y retira del fuego. Sirve inmediatamente como guarnición o plato principal durante las Fiestas Patrias.