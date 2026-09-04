Los portarretratos no van más: la nueva tendencia para ubicar las fotos familiares en 2026

En 2026, la tendencia para exhibir las fotos familiares apuesta por crear composiciones en las paredes o elegir una única imagen especial y convertirla en el punto focal de una estancia, en lugar de distribuir numerosos portarretratos sobre mesas, cómodas y estanterías. La idea es integrar los recuerdos personales a la decoración de una manera más ordenada y visualmente atractiva.

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Las fotografías siguen teniendo un importante valor emocional dentro del hogar, pero la forma de mostrarlas está evolucionando. Los profesionales del diseño de interiores recomiendan cada vez más seleccionar cuidadosamente las imágenes y pensar en su ubicación como parte de la decoración general, considerando los colores, las dimensiones y el estilo del espacio.

Adiós portarretratos: ¿Cómo crear una composición de fotos familiares en la pared?

Una de las principales alternativas a los tradicionales portarretratos es diseñar una galería de fotografías en una pared. Esta propuesta permite reunir varios recuerdos en un único espacio y evitar que las imágenes queden dispersas. Pueden tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones:



Elegir una temática: las fotografías pueden pertenecer a diferentes momentos familiares o compartir una estética, como imágenes en blanco y negro o con tonalidades similares.

las fotografías pueden pertenecer a diferentes momentos familiares o compartir una estética, como imágenes en blanco y negro o con tonalidades similares. Planificar la distribución: antes de realizar agujeros en la pared, es conveniente colocar los marcos en el suelo y probar diferentes posiciones.

antes de realizar agujeros en la pared, es conveniente colocar los marcos en el suelo y probar diferentes posiciones. Combinar tamaños con equilibrio: utilizar fotografías de distintos formatos puede aportar dinamismo, siempre que exista una composición visual ordenada.

utilizar fotografías de distintos formatos puede aportar dinamismo, siempre que exista una composición visual ordenada. Mantener cierta coherencia: elegir marcos con materiales o colores que combinen entre sí ayuda a crear una sensación de unidad.

elegir marcos con materiales o colores que combinen entre sí ayuda a crear una sensación de unidad. Escoger una pared estratégica: el comedor, el pasillo, la escalera o una pared del salón pueden convertirse en espacios ideales para crear una galería familiar.

Una sola foto protagonista es otra tendencia de decoración en 2026

Para quienes prefieren una decoración más minimalista, otra alternativa consiste en seleccionar una sola fotografía familiar con un significado especial y convertirla en la protagonista de la habitación. Un buen marco y una ubicación estratégica pueden hacer que la fotografía se integre con el resto del ambiente y capte inmediatamente la atención.

Estos son algunos lugares donde puede lucir bien:



Sobre una consola: una fotografía protagonista puede convertirse en el centro visual de la entrada o de un pasillo amplio.

una fotografía protagonista puede convertirse en el centro visual de la entrada o de un pasillo amplio. Encima de una cómoda: elegir una imagen especial permite crear un rincón personal sin necesidad de recargar el mueble.

elegir una imagen especial permite crear un rincón personal sin necesidad de recargar el mueble. En el salón: una fotografía de gran formato puede incorporarse a la decoración como si se tratara de una obra de arte.

una fotografía de gran formato puede incorporarse a la decoración como si se tratara de una obra de arte. En un dormitorio: una imagen significativa puede aportar una sensación más íntima y personal al espacio.

una imagen significativa puede aportar una sensación más íntima y personal al espacio. Junto a una iluminación adecuada: una lámpara de mesa o una luz indirecta puede ayudar a destacar la composición sin necesidad de incorporar demasiados elementos.

La diseñadora de interiores Nate Berkus, conocida por su filosofía de incorporar objetos personales y recuerdos en los espacios, ha defendido en diferentes ocasiones la importancia de que un hogar refleje la historia de quienes lo habitan. Desde esta perspectiva, las fotografías familiares no tienen que desaparecer de la decoración, sino encontrar una nueva forma de ocupar un lugar relevante.

La clave de esta tendencia para 2026 está en priorizar la intención sobre la cantidad. Ya sea mediante una galería cuidadosamente organizada o una sola fotografía convertida en pieza central, los recuerdos familiares pueden adquirir una presencia más sofisticada dentro de la decoración.