Filtran el mensaje que publicó reportera antes de ser encontrada muerta

No caben dudas de que el periodismo deportivo se encuentra de luto tras confirmarse el deceso de una ex presentadora de futbol americano. Según los primeros reportes, el 911 recibió una llamada tras encontrar los cuerpos de la periodista Christina Chambers y Johnny Rimes. En el mismo domicilio (que era donde ellos residían) se encontraba su hijo de 3 años… quien no resultó herido y quien ya quedó al resguardo de los familiares de la pareja.

¿Qué le pasó a esta periodista y a su esposo?

Por el momento no hay muchos datos sobre cómo sucedieron los hechos, parece que un familiar de ellos los trató de contactar y al no ver resultados fue al hogar. Sin embargo, las autoridades confirmaron que ambos murieron en su casa por heridas de bala. Por ello, la investigación apuntó en primera instancia a un asesinato -suicidio.

Al Extremo | Programa 18 de diciembre del 2025

Ante eso, la comunidad reporteril y en general de los medios de comunicación, despidieron a Christina, quien tuvo una destacada carrera como periodista en deportes escolares de secundaria y colegiales en los Estados Unidos. Las autoridades no han indicado quién habría cometido el asesinato y quien se suicidó después.

¿Cuál fue el último mensaje de Christina?

Christina llegó a trabajar en2015 en WBRC, donde su presencia frente a las cámaras se volvió habitual para los amantes del fútbol americano. Se convirtió en un referente del periodismo deportivo regional.

En el 2021dejó su puesto de tiempo completo para dedicarse a su vida personal, pues se casó con Johnny Rimes, y, en junio de2022, nació su hijo Constantine, quien sobrevivió al ataque.

“…For our sake he was crucified under Pontius Pilate, he suffered death and was buried, and rose again on the third day

in accordance with the Scriptures.

He ascended into heaven

and is seated at the right hand of the Father…”



Happy Easter from our family to yours

✝️ 🙏🏼 🕊️ pic.twitter.com/4XGEMwQY4U — ChristinaChambers (@ChristinaChamb) April 20, 2025

No dejó completamente el traba joya que continuó colaborando como freelance en ‘Sideline’ durante la temporada de fútbol americanode2025, para muestra es que en su cuenta de “X” (antes twitter) Christina Chambers compartía cada juego que cubría. Ese fue uno de sus últimos mensajes que publicó en las redes sociales.

