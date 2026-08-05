Últimos momentos de César Gastélum: así transcurrieron los minutos previos al ataque

El mundo del entretenimiento digital se encuentra conmocionado tras el ataque directo que sufrió el influencer sinaloense César Gastélum la noche de este martes 4 de agosto 2026, la agresión directa quedó registrado en redes sociales por lo que se abrió una investigación para saber el móvil del asesinato así como las personas involucradas en este hecho.

¿Cuáles fueron los últimos momentos de vida del influencer César Gastélum?

El creados de contenido quien era conocido como “Cesarín” fue asesinado a balazos mientras se encontraba en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida en el sector Tres Ríos, en Culiacán, él y otras personas se encontraban realizando una transmisión en vivo , en las imágenes se logra ver como el influencer estaba platicando con alguien que al parecer estaba esperando un pedido y repartidor cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron al lugar. Uno de ellos descendió y le disparó a quemarropa antes de huir.

De acuerdo con información compartida, Gastélum y las otras personas se habían percatado antes de la presencia de la motocicleta algo que les generó inseguridad e incluso pensaron en retirarse, sin embargo, no tuvieron oportunidad de dejar el lugar a tiempo.

Horas antes del crimen, César Gastélum había mantenido actividad en sus redes sociales. Además, uno de sus contenidos más recientes hacía referencia al corrido “La Cita Fresita 2.0”, publicación que ha cobrado relevancia tras su muerte, además, es material donde actualemnte varios fans y colegas han dejado mensajes de despedida.

¿Qué se sabe de del asesinato de César Gastélum?

Tras las imágenes reveladas del ataque directo que sufrió el sinaloense las autoridades indicaron que los hechos habrían ocurrido alrededor de las 20:00 horas cuando el influencer se encontraba realizando una transmisión en vivo por lo que acudieron a la zona para acordonar el área e iniciar con las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se han dado detalles sobre si hay personas detenidas o el motivo del ataque.

¿Quién era César Gastélum y por qué era conocido?

César Gastélum era un creador de contenido originario de Sinaloa que compartía material relacionado a sketches de la vida diaria, así como imágenes de la cultura norteña, su popularidad creció en distintas redes sociales gracias a un estilo espontáneo y cercano con sus seguidores.