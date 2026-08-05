5 signos que presentarán fortuna con la Luna en Capricornio este 5 de agosto, según Nana Calistar

Este miércoles 5 de agosto la influencia de la Luna en Capricornio promete mover la balanza a favor de quienes han trabajado con constancia y no han perdido de vista sus objetivos, de acuerdo con la astróloga Nana Calistar, algunos signos vivirán una jornada marcada por la fortuna, los avances laborales y la posibilidad de buenas noticias que cambiarían sus planes.

Presta atención que a continuación te presentamos los signos beneficiados por la Luna en Capricornio, hazle caso a las señales y a la intuición para aprovechar al máximo esta energía positiva.

5 signos del zodiaco beneficiados por la Luna en Capricornio hay 5 de agosto

1.- Capricornio

Esta mitad de semana se registra que la luna ha transitado por Capricornio dejando un alto nivel de seguridad y capacidad para tomar decisiones acertadas, según Nana Calistar este es un excelente momento para cerrar acuerdos, recibir una propuesta laboral o concretar un proyecto que lleva tiempo en pausa, la fortuna llega gracias a tu disciplina y perseverancia.

2.- Tauro

Para las personas nacidas bajo el signo de Tauro, la energía de este tránsito favorece especialmente en la economía ya que se presentarán ingresos inesperados, pagos pendientes o una oportunidad para mejorar las finanzas, la recomendación de la astrología es confiar en la intuición y aprovechar cualquier oportunidad que aparezca durante el día.

3.- Virgo

Este día es super importante ya que los esfuerzos realizados en los últimos días comenzarán a rendir frutos, no dejes pasar la oportunidad de destacar en el trabajo, presentar proyectos o iniciar con nuevos objetivos, la suerte estará de tu lado siempre y cuando mantengas el orden y evites dejarte llevar por las dudas.

4.- Escorpio

La Luna en Capricornio fortalece tu capacidad para negociar y resolver conflictos. Según Nana Calistar, podrían llegar noticias positivas relacionadas con dinero, estudios o un cambio importante que abrirá nuevas puertas

5.- Piscis

Piscis encontrará en esta energía la estabilidad necesaria para tomar decisiones importantes. Nana Calistar indica que la fortuna puede manifestarse mediante una oportunidad profesional, una ayuda inesperada o el inicio de una etapa más próspera en lo económico y persona