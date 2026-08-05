César Gastélum y Valeria Márquez: las inquietantes similitudes entre los dos casos que conmocionaron las redes

Luego del asesinato en vivo de César Gastélum, se ha vuelto a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan algunos creadores de contenido en México. Esto debido a que su caso recuerda mucho al de Valeria Márquez. Aunque ambos casos ocurrieron en estados y momentos diferentes, ambos hechos presentan coincidencias que han llamado la atención del público y de las autoridades: los dos eran influencers con una amplia audiencia y fueron atacados mientras realizaban transmisiones en vivo. Por si fuera poco, resulta que ambos tienen diversas líneas de investigación que aún permanecen abiertas.

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¿Qué ocurrió en los casos de César Gastélum y Valeria Márquez?

César Gastélum fue atacado el 4 de agosto de 2026 mientras realizaba una transmisión en vivo desde un estacionamiento en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con la información compartida por las autoridades, dos hombres que viajaban en una motocicleta llegaron al lugar y uno de ellos abrió el fuego en contra de él. El terrible momento quedó registrado en la transmisión y en cámaras de seguridad.

Por su parte, Valeria Márquez fue atacada el 13 de mayo de 2025. Ella de igual forma se encontraba en medio de una transmisión en vivo desde un salón de belleza en Zapopan, Jalisco. Su caso impactó al mundo, pues igualmente en su cámara de video quedó registrado el momento en el que fue asesinada.

Las principales similitudes entre ambos casos

Primero que nada, la similitud más obvia es que ambos ataques ocurrieron mientras los creadores de contenido se encontraban realizando transmisiones en vivo, lo que permitió que parte de los hechos se difundieran rápidamente en redes sociales. Además, en ambos casos:



Eran figuras públicas.

Los casos ocurrieron en espacios abiertos al público.

Los agresores llegaron en vehículos.

Las fiscalías recurrieron al análisis de cámaras de videovigilancia para reconstruir los acontecimientos.

Las investigaciones contemplan distintas líneas de indagatoria y continúan en desarrollo.

¿Qué dicen las autoridades sobre las investigaciones?

Las fiscalías de Sinaloa y Jalisco mantienen las investigaciones abiertas. En el caso de Valeria hay una persona detenida, mientras continúan las investigaciones. En cuanto al caso de César Gastélum, las autoridades no han reportado que haya detenidos.