Cómo preparar un delicioso postre de verano con solo 6 ingredientes

Cuando las temperaturas suben, muchas personas buscan recetas fáciles, refrescantes y que no requieran pasar demasiado tiempo en la cocina. En ese contexto, este postre de verano elaborado con solo 6 ingredientes se ha convertido en una excelente alternativa para quienes desean disfrutar de un dulce casero con una textura suave y cremosa.

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La preparación, similar a una panna cotta o una gelatina cremosa, destaca por su versatilidad. Puede servirse sola o con frutas frescas de temporada, cacao en polvo, dulce de leche o incluso un coulis de frutos rojos.

Esta receta sin horno puede estar lista en aproximadamente 3 horas, considerando el tiempo de refrigeración necesario para que adquiera la consistencia perfecta. Estos son los pasos a seguir para preparar el postre de verano.

Los 6 ingredientes para preparar un postre de verano cremoso y económico

Esta receta rinde varias porciones y utiliza ingredientes que suelen encontrarse fácilmente en cualquier supermercado. Para conseguir una textura más cremosa se recomienda utilizar crema de leche, aunque existe una alternativa para quienes prefieren una versión más ligera.

Ingredientes



500 ml de leche entera

200 ml de crema de leche

10 gramos de gelatina sin sabor

50 ml de agua fría

80 a 100 gramos de azúcar (según el nivel de dulzor deseado)

1 cucharadita de esencia de vainilla

Un dato importante es que la crema de leche puede reemplazarse por la misma cantidad de leche entera. Aunque el resultado será ligeramente menos cremoso y un poco más firme, el sabor seguirá siendo delicioso y permitirá reducir el costo de la preparación.

También se recomienda utilizar moldes individuales o vasos de vidrio para servir el postre, ya que ofrecen una presentación elegante y facilitan el momento de disfrutarlo. Si prefieres desmoldarlo, basta con humedecer ligeramente el molde antes de verter la mezcla.

¿Cómo preparar este postre de verano fácil sin horno?

Este postre no requiere técnicas complicadas y puede prepararse en pocos minutos. Lo más importante es respetar el tiempo de hidratación de la gelatina y la refrigeración final.



Hidrata la gelatina: coloca la gelatina sin sabor en un recipiente pequeño, agrega los 50 mililitros de agua fría y deja reposar durante 5 minutos hasta que absorba el líquido y aumente de volumen. Calienta los ingredientes líquidos: en una olla incorpora la leche, la crema de leche y el azúcar. Cocina a fuego bajo mientras mezclas constantemente. La preparación debe calentarse bien, pero sin llegar a hervir. Añade la gelatina: retira la olla del fuego e incorpora la gelatina previamente hidratada. Revuelve durante 1 o 2 minutos hasta comprobar que se haya disuelto completamente y no queden grumos. Incorpora la vainilla: agrega la cucharadita de esencia de vainilla y mezcla nuevamente para distribuir el aroma de manera uniforme. Vierte la preparación: distribuye la mezcla en vasos individuales o en un molde previamente humedecido con un poco de agua para facilitar el desmolde. Deja enfriar hasta que el postre pierda parte del calor antes de colocarlo en el refrigerador. Refrigera: lleva la preparación a la heladera durante 2 o 3 horas (o hasta que adquiera una consistencia firme y cremosa). Sirve y decora: puedes disfrutar el postre directamente en los vasos o desmoldarlo pasando la base del recipiente unos segundos por agua tibia. Decora con fruta fresca, cacao en polvo, dulce de leche o el ingrediente de tu preferencia.

Este postre de verano demuestra que no hace falta invertir mucho dinero ni utilizar una larga lista de ingredientes para obtener un resultado delicioso. Su textura suave, su sabor delicado y las múltiples opciones de decoración lo convierten en una receta ideal para compartir en reuniones familiares, celebraciones o simplemente para disfrutar de un antojo refrescante durante los días más calurosos.