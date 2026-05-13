¿Cuándo empezaron su relación Ángela Aguilar y Christian Nodal? El significativo momento que cumple 2 años HOY, 13 de mayo

Han pasado cerca de dos años de que se destapó una de las relaciones más mediáticas y controvertidas en la farándula mexicana: la de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Hoy, 13 de mayo, se cumple un hito crucial en el vínculo de estos cantantes de regional mexicano; esto, si consideramos la cronología que Nodal hizo en una famosa entrevista.

13 de mayo, una fecha significativa para Ángela Aguilar y Christian Nodal

Según la narración que hizo Christian Nodal en una entrevista con Adela Micha publicada en agosto de 2025, este día se cumplen 2 años de un hito importante en su romance con Ángela Aguilar.

Tomando en cuenta las fechas que el cantante mencionó, el 8 de mayo había terminado definitivamente su relación con Cazzu; apenas unos días después, el 13 de mayo, volvió a encontrarse con Ángela. Nodal habría viajado a Guadalajara y la vio en un concierto.

Esto significaría un reencuentro entre ellos, que dio paso al matrimonio que conocemos hoy. Christian Nodal aseguró a Adela Micha que había existido un primer acercamiento en 2020; fue "algo muy bonito, muy hermoso" pero en ese entonces la relación no prosperó.

El 14 de mayo, un día después del reencuentro, se habría dado el primer beso entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, también sería el inicio de su relación. En la "cronología" del cantante, el 20 de mayo le informó a Cazzu que ya estaba saliendo con alguien y se trataba de una famosa; para el 23 de mayo se hizo pública la ruptura entre los padres de Inti.

Fue el 29 de mayo que ocurrió la boda simbólica de la pareja en Roma, y el 10 de junio se dio a conocer la relación públicamente. "No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar", dijo Ángela en ese entonces a una revista de sociales.