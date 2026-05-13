Cómo pintar el pelo después de los 50 para rejuvenecer y darle luz al rostro

Si tienes más de 50 años y buscas darle un nuevo color y vida a tu cabello, estás en el lugar correcto, pues aquí te decimos qué es lo que recomiendan los expertos en belleza para que recuperes una cabellera llena de luz y además consigas darle juventud y armonía a tu rostro con la colorimetría perfecta y adecuada para tu tono de piel.

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¿Qué tonos debes usar en el pelo para verte más joven?

Un buen tinte de pelo puede hacer que luzcas hasta 10 años más joven; sin embargo, debes elegir el correcto para lograr el efecto ideal. Expertos en colorimetría de cabello recomiendan los siguientes tonos en tintes:

Miel

Caramelo

Avellana

Rubio cremoso

Chocolate caro

Beige dorado

¿Cómo pintarme el cabello correctamente para lucir más joven?

La primera opción es teñirlo en casa con un tinte de caja, pero ojo, no debe ser cualquiera pues puedes dañar tu cabello en lugar de darle vida. Esto es recomendable solamente si no vas a necesitar una decoloración o buscas cubrir tus canas; usa un tinte que no tenga químicos dañinos, especialmente amoniaco. Utiliza guantes y sigue las instrucciones que vienen en la caja o bien, puedes pedir ayuda para hacerlo.

La segunda sugerencia es la ideal si buscas un efecto de color y tu cabello necesita algún tipo de decoloración, por lo que deberías asistir con un especialista en pelo. Los efectos que los expertos recomiendan son: balayage, babylights o reflejos sutiles alrededor del rostro, pues estos harán que se ilumine tu mirada y los rasgos sean más suaves.

Si tienes canas y no las quieres esconder, puedes buscar un efecto que las matice y las combine con un buen tono de pelo, esto hará que te veas elegante y arreglada.

Los tintes de cabello que NO son recomendables si tienes más de 50 años

Los expertos coinciden en que no es recomendable usar tonos oscuros para teñirse el cabello si tienes más de 50 años. Vero Garzón, especialista en el cuidado del cabello asegura que no se debe de tratar de verse más clara en el tono de piel, sino más luminosa, es por eso que el tono del cabello juega un papel sumamente importante.

Debes evitar los negros intensos y tonos oscuros, ya que endurecen las facciones y marcan aún más las líneas de expresión faciales. Otro color que debes evitar rotundamente es el rubio cenizo, sobre todo si tu piel es fría, ya que pueden apagar el rostro y hacerte ver demasiado pálida, lo cual hará que tu rostro se vea cansado.