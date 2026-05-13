Piden esclarecer muerte de integrante de la familia Aguilar

La familia Aguilar constantemente está en el ojo de la tormenta por lo que esta ocasión no es la excepción. El pasado 11 de mayo, Aneliz Aguilar dio a conocer por medio se cuenta de Instagram que se perro pug llamado Chancho había muerto. El can tenía 5 años y habría fallecido por un accidente en la alberca.

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Una cuenta llamada “Minilapug” o “Pugas Aguilar”, fue el lugar por donde se dio a conocer el deceso y se lo describió como “un verdadero forever puppy”: dormilón, cariñoso y querido por todos en el hogar, aunque especialmente cercano a la madre de la familia.

¿Qué le reclaman los internautas a los Aguilar?

La publicación iba acompañada con un mensaje que decía: “Este fin de semana falleció Chancho por un accidente en la alberca. Nos duele muchísimo despedirnos de él. Fue un gran compañero para toda la familia, pero sobre todo para mi mamá. Tenía apenas 5 añitos y sentimos que le faltaba mucho por vivir, pero nos quedamos con la paz de saber que siempre fue un perrito feliz, dormilón, cariñoso y muy amado”, se leía en el perfil. El texto cerraba: “Te queremos siempre, Chancho. Gracias por tanto amor“.

Los internautas han manifestado que quieren explicaciones sobre el supuesto accidente que terminó con la vida del pug. Ángela Aguilar comentó la publicación con la palabra “Chanchito” acompañada de un emoji llorando y un corazón blanco.

Por su parte la familia no ha dado a conocer detalladamente lo que ocurrió con el perro. Además, desconoce en qué propiedad sucedió el accidente, cómo ocurrió exactamente y si hubo algún intento de rescate.

Dada la cantidad de preguntas que han surgido es que la cuenta ha limitado los comentarios. La principal duda que plantean es cómo pudo ocurrir el incidente sin que nadie ha podido darse cuenta.