Estibaliz Badiola habló de su romance con Christian Nodal

Estibaliz Badiola tuvo un romance con Christian Nodal hace 10 años por lo que no ha quedado fuera de la polémica que envuelve al Forajido en su matrimonio con Ángela Aguilar. La cantante hizo una reflexión sobre la controversia de hacer públicas sus relaciones.

"¡Se lo está ganando a pulso!”, Olivia Collins reacciona a la fuertes declaraciones de José Manuel Figueroa sobre Imelda Tuñón

La joven se vio envuelta en el escándalo de la relación entre Nodal y Aguilar ya que entre el sonorense y la canta tuvieron una relación. A esto se le suma que ella era amiga de la hija de Pepe Aguilar.

¿Qué dijo Estibaliz Badiola sobre Nodal?

Fue en una entrevista con Pedro Prieto que Estibaliz Badiola habló sobre los comentarios ofensivos que ha recibido cuando ha dado a conocer las relaciones amorosas que ha tenido, incluso con Christian Nodal. Así es que dio a conocer que estas situaciones han opacado por momentos su carrera profesional ya que el público se enfoca en el pasado.

“Se me hace muy loco que la gente se enfoque en el pasado. Siento que el pasado por algo está en el pasado y cuando me preguntan cosas del pasado contesto con cosas del presente porque eso es lo que cuenta, el presente y lo que va a pasar. Entonces, cuando me quieren preguntar cosas de eso nada más contesto de mi música, de mi relación actual, de mis animales y de mi familia, trato de no seguir el juego”, dijo la cantante.

Si bien Christian Nodal ha tenido varios romances mediáticos, el primero de ellos fue con Estibaliz Badiola. La pareja estuvo junta entre 2017 y 2018 cuando ambos estaban consolidando su carrera musical. La joven también había manifestado que mantenía una estrecha amistad con Ángela Aguilar, incluso colaboraron en el tema "Gotitas Saladas".

Los internautas no dejaron pasar la situación ya que muchos manifiestan que Ángela Aguilar se queda con los novios de sus amigas ya que Nodal estuvo con Estibaliz Badiola y Cazzu con quien era cercanas.