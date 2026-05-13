Diseñador mexicano deja huella en el look de BTS durante su concierto en México

El paso de BTS en la Ciudad de México como parte de su gira mundial Arirang World Tour 2026 sigue dando de qué hablar y es que más allá de la conexión que se vivió entre el público mexicano y la agrupación surcoreana se ha revelado que los idols incorporaron el talento nacional en uno de los aspectos más importantes de su espectáculo que fue el vestuario.

Durante su presentación en el Estadio GNP Seguros, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook aparecieron arriba del escenario utilizando piezas exclusivas del diseñador mexicano Patricio Campillo, quien se ha consolidado como una de las personalidades más importantes de la moda latinoamericana contemporánea.

De acuerdo con información difundida, los 7 integrantes de BTS portaron piezas exclusivas de las colecciones Primavera/ Verano 2026, Otoño/Invierno 2026 y algunas pertenecientes al archivo del 2025 pertenenciente de Primavera/Verano. A través de redes sociales, el propio diseñador fue quien compartió alguna de las imágenes de los intérpretes de “Dynamite” vistiendo sus prendas las cuales destacaban por tener detalles inspirados en el “charro contemporáneo”.

Asimismo, Campillo dejó un mensaje en su publicación donde agradeció que tanto BTS como HYPE le hayan permitido que las estrellas de K-pop se presentarán con sus diseños lo cual permitió que los 7 conectaran con la cultura nacional, ante estos hechos tanto el ARMY mexicano como fans celebraron que una sastrería de firma nacional formara parte de uno de los conciertos más importantes de año.

Es un gran honor ser parte de los conciertos de BTS en la Ciudad de México y contribuir a su espectáculo y narrativa a través de la moda. Agradecemos a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook por haber adoptado el diseño mexicano para conectar aún más con el público, permitiéndonos mostrar el alcance de nuestra cultura.

¿Quién es Patricio Campillo?

Patricio Campillo quien actualmente se encuentra bajo la mira por colaborar con BTS es un diseñador y director creativo mexicano que fundó la firma CAMPILLO marca que ha ganado notoriedad internacional gracias a su reinterpretación moderna de la masculinidad mexicana, ya que, sus diseños mezclan elementos tradicionales con sastrería contemporánea y materiales como cuatro, lana y textiles artesanales.

Asimismo, Campillo tomó relevancia cuando se convirtió en el primer mexicano en llegar a la semifinal del LVMH Prize, uno de los reconocimientos más importantes para los diseñadores emergentes en el mundo de la moda. De igual modo, su nombre ha destacado en eventos internacionales como New York Fashion Week y por aparecer en publicaciones de Vogue.

Su participación con la banda surcoreana es de sus últimas colaboraciones sin embargo, cuenta con una amplia experiencia vistiendo a celebridades pues en su listado destacan los nombres de Gael García Bernal, Colman Domingo y Grupo Frontera durante los Grammy 2026.