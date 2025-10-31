¿Cuántos miles de pesos pagó Junior H por infringir la ley en un concierto?

Aunque la situación supuestamente sigue bastante tensa en cuanto a la prohibición de ciertos temas en los conciertos de artistas del regional mexicano, ya no había sonado tanto por diferentes circunstancias. Pero en días recientes se confirmó que Junior H fue sancionado en uno de sus últimos conciertos con miles de pesos.

¿Cuánto dinero pagó Junior H por cantar corridos prohibidos?

Uno de los exponentes del regional con más impacto en los años recientes es el nacido en Guanajuato. Algunos argumentan que la tríada más importante fue la conformada por Natanael Cano, Peso Pluma y este joven de 24 años. Justamente cuando estaban muy fuertes las prohibiciones se le vio enfadado cuando le bajaron el sonido en uno de sus conciertos.

Sin embargo, ya no había sonado tanto en los conciertos de estos artistas que se repitiera una situación así. Pero el pasado 28 de octubre el exponente de la nueva oleada de la música mexicana interpretó un corrido llamado El Azul. Esto provocó que se le aplicara una sanción de 33 mil pesos, por interpretar canciones que hacen apología al delito.

¿Junior H podría tener consecuencias penales?

El Alcalde de Zapopan explicó que esta sanción sería para el artista, su representante y para la promotora que aceptó el repertorio musical para el evento. Además, agregó que pese a que el castigo monetario no será tan mayúsculo como algunos esperaban, el joven ya no se presentará más en esta zona del estado de Jalisco.

Esto provocó que muchos dudaran de lo que sucederá en los próximos días, pues Junior tiene estipulado un concierto en Guadalajara. En ese sentido, algunos están preocupados por el concierto del 16 de noviembre, pues así ocurrió con el famoso caso de Los Alegres del Barranco… que poco a poco escaló hasta un escándalo nacional. Incluso, fueron vinculados a proceso y deben reportarse con la autoridad de manera recurrente.