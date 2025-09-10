Preocupa seguridad del cantante Junior H: lo amenazan en Tijuana con este mensaje

A punto de arrancar con la gira Sad Boyz Tour 2025, Junior H atraviesa por una fuerte polémica tras supuestamente ser amenazado de muerte. Esto como consecuencia de la aparición de una manta en calles de Tijuana que estaría firmada por miembros del crimen organizado, en la que le exigen cancelar su presentación en el estado de Baja California, programada para el próximo 8 de noviembre.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, fueron transeúntes los que se habrían percatado de la presencia de este cartel, por lo que rápidamente se divulgó en redes sociales y se viralizó. “Junior H, abstente de presentarte el día 08, si no te va a cargar la v*rg*. Que no cantes narcelocorridos no te salva. No perdonamos”, se lee en la manta.

Redes sociales Una manta con amenazas en contra de Junior H apareció en calles de Tijuana

Posteriormente, la manta fue retirada por aparente intervención de las autoridades locales, pero no se emitió ningún informe al respecto.

Las polémicas de Junior H antes de la manta con amenazas

Esta no es la primera vez que Antonio Herrera Pérez, nombre real de Junior H, está en el centro de la controversia por su música. Apenas en mayo pasado, durante su participación en la Feria de San Marcos, le apagaron los micrófonos cuando entonaba la canción “El Hijo Mayor”, que aparentemente estaría inspirado en Edgar Guzmán, primogénito de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

También se le canceló un concierto en Morelos, bajo el argumento de que no podría interpretar canciones bélicos que hicieran alusión a la violencia generada por el narcotráfico.

Instagram / @juniorh Junior H ha expresado su molestia por los shows que le han cancelado en los últimos meses

En esa ocasión, el cantante y compositor mexicano se pronunció en sus redes sociales con un mensaje que demostró su molestia por la “censura” que considera está experimentando el género de los corridos tumbados, en el que destacan exponentes como Natanael Cano y Peso Pluma. "¿Creen que la música es el problema? ¡Ustedes lo son! Me dueles México”, escribió.

¿Cómo reaccionó Junior H a las amenazas por sus conciertos en Tijuana?

Ni Junior H ni su equipo han dado declaraciones sobre la supuesta narcomanta con la que se le lanzó una inquietante advertencia por sus presentaciones en el estado de Baja California. De modo que todavía no está confirmado si el show sigue en pie o si se pospondrá hasta que sea seguro.

Instagram / @juniorh Junior H arrancará su gira Sad Boyz Tour en México el próximo 8 de noviembre

Cabe recordar que fue en esta misma ciudad cuando hace un par de días se suscitaron también presuntas amenazas de muerte en contra de Yeri MUA, quien estaría siendo intimidada para no asistir a un concierto. Sobre este tema, se sabe que todo comenzó por un pleito con el influencer Lonche de Huevito y ya estaría tratándose por la vía legal.