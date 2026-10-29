Belinda sorprende con su irreconocible disfraz en la Beliween 2026

El Beliween 2026 se ha consolidado como uno de los eventos más esperados del año gracias a las impresionantes transformaciones de Belinda, quien una vez más cautivó a sus seguidores con una producción artística sin igual. En esta edición, la cantante eligió una temática enfocada en la ciencia ficción, generando un enorme impacto en las redes sociales.

A través de pistas visuales, herramientas de maquillaje profesional y elementos futuristas, la artista mantuvo en vilo a su audiencia sobre el diseño definitivo de su caracterización. Descubre todos los detalles y sorpresas que rodearon a esta gran celebración que mezcla la fantasía, el terror y la estética de otro planeta.

¿De qué se disfrazó Belinda?

Belinda volvió a convertirse en el centro de todas las miradas durante la celebración del Beliween 2026, una de las fiestas más esperadas del año por sus fanáticos y la industria del entretenimiento. En esta oportunidad, la cantante y actriz mexicana apostó por una propuesta verdaderamente impactante centrada en la temática de la ciencia ficción y el misterio de los encuentros extraterrestres.

A través de sus redes sociales, la artista compartió diversos adelantos del proceso de caracterización, mostrando un despliegue de efectos especiales, herramientas de maquillaje profesional y prótesis de alta calidad. Entre las pistas más destacadas se observó una pieza de vestuario de color negro con relieves y formas orgánicas, diseñada especialmente para imitar la anatomía de una criatura fantástica y futurista.

Complementando la temática con una original campaña previa junto al investigador Jaime Maussan, la transformación de Belinda destacó por su estética espacial, fusionando el terror con detalles vanguardistas que sorprendieron a todos. Con este look, la intérprete demostró una vez más su habilidad para convertir un disfraz de Halloween en una verdadera obra de arte.

¿Cuáles han sido los disfraces de Belinda en años anteriores?

A lo largo de los años, Belinda ha convertido el Beliween en un desfile de alta caracterización. Desde su icónico disfraz doble de Mr. and Mrs. Frankenstein en 2021, la cantante ha impactado con personajes de terror y cultura pop: la temible Lilith de Diablo IV en 2023, la vampiresa Lucy Westenra en 2024 y la elaborada Greta de Gremlins 2 en 2025, sumados a sus aplaudidas interpretaciones de Pennywise, Pinhead y la Novia de Frankenstein.