Danna y Alex Hoyer asisten a la exclusiva fiesta de Elton John

Una de las fiestas más exclusivas, previas a la entrega de los Premios Oscar, fue la organizada por la fundación de Elton John, a la que asistieron solo celebridades destacadas en la industria del entretenimiento. Entre estos importantes invitados se encontraban Danna y su novio, Alex Hoyer, quienes deslumbraron con sus espectaculares atuendos.

Danna asistió con una pieza estilizada del diseñador Bryan Hearns, un vestido strapless, lleno de estoperoles y con escote pronunciado en V; sin duda alguna, robó miradas durante este prestigioso evento. Pero Alex no se quedó atrás, ya que decidió lucir un traje negro oversize, una camisa blanca y una corbata azul eléctrico.

Danna y su novio pasaron un grato momento, debido a que al inicio del evento Elton John subió al escenario para interpretar algunos de sus éxitos, como “Pink Pony Club”, “Don’t let the sun go down on me” y “Your song”.

Cabe mencionar que el espectáculo que Danna y Alex disfrutaron fue muy corto, debido a que luego de cantar, Elton John tuvo que abandonar el evento para asistir a la ceremonia de los Premios Oscar, ya que estaba nominado por su adaptación en la canción “Never too late”.