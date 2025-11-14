Hombres armados ingresan al estudio de La Cotorrisa: ¿qué le pasó a Ricardo Pérez y Slobotzky?

Los humoristas Ricardo Pérez y Slobotzky han logrado rodearse de un vasto fandom que sigue sus ocurrencias en el marco del podcast La Cotorrisa. Sin embargo, no todo es humor ya que esta vez tuvieron que informar a sus seguidores sobre el ingreso de delincuentes armados a los estudios de grabación.

La inseguridad golpea en todos lados y el mundo del espectáculo no está ajeno a ella. Tras el robo que sufrió en su casa la cantante Susana Zabaleta, malvivientes irrumpieron en las oficinas y set de grabación del popular podcast.

¿Qué sucedió en La Cotorrisa?

Fueron los propios humoristas Ricardo Pérez y Slobotzky los encargados de informar a su comunidad sobre el ingreso de delincuentes a las oficinas y estudios de grabación de La Cotorrisa. En el episodio 347, precisaron que “Se metieron ARMADOS a la oficina” y compartieron el video del momento en sus redes sociales.

“Se metieron unos güeyes armados a nuestra oficina”, comenzó diciendo Ricardo Pérez y detalló que los sujetos ingresaron tras forzar una cerradura. El comediante relató que buscaban cosas de valor en las oficinas y estudio de grabación.

¿Qué se llevaron los delincuentes?

Los conductores de La Cotorrisa precisaron, mientras difundían las imágenes del robo, que los sujetos estaban encapuchados y revolvían todo en busca de dinero y joyas. Sin embargo, al percatarse de que se trataba de un estudio de grabación, en vez de una vivienda, “empezaron a dejar todo”, remarcó Ricardo Pérez.

De acuerdo con lo precisado por los humoristas, los malvivientes solo se llevaron una funda vacía de un teléfono celular por lo que se trató de un robo frustrado. En este punto, resaltaron el accionar de un colaborador del podcast que ante esta situación les informó a los delincuentes por un intercomunicador que había dado aviso a la policía, acelerando la huida de los sujetos.

“Hablamos al 911 y en dos minutos había cuatro patrullas aquí. Honor a quien honor merece”, sentenciaron los comediantes.