Estos son los últimos escándalos que enfrenta a Ricardo Pérez

Ricardo Pérez, se encuentra nuevamente envuelto en escándalos y es tendencia en redes sociales pero por nada positivo. La polémica se ha desatado luego de que se confirmó que el comediante y su amigo Slobotzky, junto con otro creador de contenido llamado Iván Mendoza enfrentan una demanda por abuso y acoso sexual.

Susana Zabaleta asegura que la actitud de Ricardo Pérez es porque la quiere cuidar [VIDEO] Ricardo Pérez y Susana Zabaleta han tenido encuentros desafortunados con la prensa y el comediante ha llegado a hablar despectivamente de los medios de comunicación.

A este escándalo se le suma el del romance con Susana Zabaleta, los enfrentamientos con la prensa y los rumores de infidelidad que lo rodean.

¿Ricardo Pérez es demandado por abuso sexual?

Ricardo Pérez junto con Slobotzky e Iván Mendoza, han sido demandados por la creadora de contenido Jessica Bustos, luego de que ellos en el capítulo 308 de La Cotorrisa, realizaran un comentario fuera de lugar sobre ella.

Los comediantes hicieron chistes misóginos de índole sexual sobre Jessica Bustos, esposa del también comediante Xuxo Dom. En un momento ellos pidieron una disculpa y eliminaron el fragmento en donde se burlan y hacen comentarios en contra de Bustos.

Esto no fue suficiente ya que la mujer decidió realizar acciones legales en contra de los mencionados anteriormente.

El escándalo de Ricardo Pérez vs la prensa

Ricardo Pérez tuvo un altercado con reporteros que se encontraban en el aeropuerto de la CDMX en el que Susana Zabaleta tuvo un tropiezo, Pérez enfureció y les gritó a los representantes de los medios de comunicación.

A partir de ese momento es que la guerra contra los medios de comunicación comenzó a tomar mayor relevancia. Cabe destacar que en uno de los programas de La Cotorrisa, hicieron una parodia de un programa de espectáculo.

¿Ricardo Pérez le fue infiel a Susana Zabaleta?

Otro de los escándalos manifestaba que Ricardo Pérez le había sido infiel a Susana Zabaleta con su ex Samii Herrera. Sin embargo, estos rumores fueron desmentidos y los mensajes habrían existido para aclarar algunas cuestiones.

