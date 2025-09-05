Revelan detalles de la desaparición de la influencer Marian Izaguirre

Las redes sociales no dejan de viralizar el rostro de Marian Izaguirre, influencer de 23 años que el pasado lunes 1 de septiembre desapareció en la alcaldía de Uruapan, en Michoacán. Su familia sigue intentando saber su paradero mientras que las autoridades locales han dado nuevos datos del hecho.

La influencer Fernanda Moreno fue agredida físicamente por un vecino [VIDEO] La influencer Fernanda Moreno denuncia que fue agredida por un vecino. Además, José Manuel Figueroa no quiere que su sobrino trabaje desde pequeño.

Marian Izaguirre es conocida en las redes sociales por las fotografías y videos que comparte. En su cuenta de Instagram tiene más de 300 mil seguidores a quienes complace con posteos sobre su estilo de vida, humor, bailes y trends que realiza junto a sus amigos.

¿Cuándo desapareció Marian Izaguirre?

El caso de Marian Izaguirre ganó rápidamente estado público por el nivel de exposición que la joven tenía en redes sociales. Los primeros datos que se dieron a conocer señalaban que la influencer había salido de su casa a bordo de un automóvil Kia Rio, de color rojo.

Desde entonces, su familia no ha vuelto a tener noticias de ella y sus redes sociales no han vuelto a tener actividad. Los días han pasado y la falta de certezas sobre su paradero no deja de preocupar a su familia y círculo de amigos.

¿Qué nuevos datos hay sobre la desaparición de Marian Izaguirre?

Desde que Marian Izaguirre fue dada como desaparecida se activó la Alerta Alba por lo que las autoridades se encuentran trabajando para poder determinar qué le ha sucedido. En este marco, el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ofreció algunos datos sobre lo investigado hasta el momento.

Manzo indicó que se sabe que la joven salió por iniciativa propia, luego de haber mantenido una discusión con su familia. El vehículo en que viajaba salió en dirección a la carretera libre Uruapan–Pátzcuaro, pero con rumbo desconocido por lo que se investigan las cámaras de seguridad para poder determinarlo.

“Se investiga si ella se encuentra ausente por voluntad propia o si en el trayecto que salió de Uruapan se encontró con alguna situación que la haya puesto en riesgo”, declaró el alcalde de Uruapan. Mientras, en las redes sociales se sigue difundiendo la imagen del rostro de Marian Izaguirre y se informa que la última vez que fue vista llevaba cabello corto y teñido, pantalón de mezclilla claro, chamarra beige, blusa negra y botas beige.