¿Quién es Marian Izaguirre, influencer desaparecida en Michoacán?

Marian Izaguirre desapareció y sus familiares no han sabido nada más. Ante eso, sus seguidores se unen en buenos deseos esperando que regrese sana y salva.

Crédito: Instagram/@marianizaguirrep
Pablo Booz | Marktube
Una de las noticias que está sacudiendo el entorno de las redes sociales es la desaparición de Marian Izaguirre. Los reportes indican que se supo de ella hasta el lunes 1 de septiembre, esto cuando subió a un carro rojo. Ante eso, familiares, amigos y seguidores están consternados y esperan que todo termine en un susto. Poco a poco se hacía de un nombre en la creación de contenido de entretenimiento y belleza. Por ello aquí se muestra parte de lo que hace.

¿Quién es Marian Izaguirre, influencer desaparecida?

La influencer ganó popularidad en redes sociales como TikTok al dedicarse a la generación de contenido de belleza, moda y estilo de vida. Sin embargo, también tiene intereses en la música y/o producción musical. Su cuenta como tiktoker acumula 3.9 millones de seguidores y juntó hasta el momento 134.5 millones de me gusta.

En las publicaciones más recientes en su perfil de Instagram las muestras de apoyo y preocupación se han hecho presentes. Medios locales indican que es oriunda de Uruapan, donde además se registraron otros dos casos de desapariciones de jóvenes mujeres ese mismo 1 de septiembre. Aunque no hay confirmación de que haya conexión, las autoridades están en investigación.

@marianizaguirrep Todas las promesas de mi amor se irán contigo 🥺 por que te vas? #payaso #trend ♬ sonido original - Michee 🦈

¿Cómo sucedió la desaparición de Marian Izaguirre?

Según los diversos reportes, la cantante mexicana fue vista por última vez en Uruapan cerca de las 18:00 horas. Allí se le vio subirse a un automóvil KIA de color rojo. Sin embargo desde ese punto no hay más registro suyo ante familiares o conocidos. Tras levantar la ficha de búsqueda por desaparición, la Fiscalía del estado activó la alerta Alba, misma que tiene como propósito alertar de manera urgente a las mujeres en riesgo.

Al momento no se ha indicado ninguna novedad de parte de las autoridades y familiares. Ante eso, el mundo del entretenimiento está a la espera de buenas noticias en el caso de las jóvenes de Michoacán.

