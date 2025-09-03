¿Quién es Marian Izaguirre, influencer desaparecida en Michoacán?
Marian Izaguirre desapareció y sus familiares no han sabido nada más. Ante eso, sus seguidores se unen en buenos deseos esperando que regrese sana y salva.
Una de las noticias que está sacudiendo el entorno de las redes sociales es la desaparición de Marian Izaguirre. Los reportes indican que se supo de ella hasta el lunes 1 de septiembre, esto cuando subió a un carro rojo. Ante eso, familiares, amigos y seguidores están consternados y esperan que todo termine en un susto. Poco a poco se hacía de un nombre en la creación de contenido de entretenimiento y belleza. Por ello aquí se muestra parte de lo que hace.
¿Quién es Marian Izaguirre, influencer desaparecida?
La influencer ganó popularidad en redes sociales como TikTok al dedicarse a la generación de contenido de belleza, moda y estilo de vida. Sin embargo, también tiene intereses en la música y/o producción musical. Su cuenta como tiktoker acumula 3.9 millones de seguidores y juntó hasta el momento 134.5 millones de me gusta.
En las publicaciones más recientes en su perfil de Instagram las muestras de apoyo y preocupación se han hecho presentes. Medios locales indican que es oriunda de Uruapan, donde además se registraron otros dos casos de desapariciones de jóvenes mujeres ese mismo 1 de septiembre. Aunque no hay confirmación de que haya conexión, las autoridades están en investigación.
@marianizaguirrep Todas las promesas de mi amor se irán contigo 🥺 por que te vas? #payaso #trend ♬ sonido original - Michee 🦈
¿Cómo sucedió la desaparición de Marian Izaguirre?
Según los diversos reportes, la cantante mexicana fue vista por última vez en Uruapan cerca de las 18:00 horas. Allí se le vio subirse a un automóvil KIA de color rojo. Sin embargo desde ese punto no hay más registro suyo ante familiares o conocidos. Tras levantar la ficha de búsqueda por desaparición, la Fiscalía del estado activó la alerta Alba, misma que tiene como propósito alertar de manera urgente a las mujeres en riesgo.
Al momento no se ha indicado ninguna novedad de parte de las autoridades y familiares. Ante eso, el mundo del entretenimiento está a la espera de buenas noticias en el caso de las jóvenes de Michoacán.
