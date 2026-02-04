Descubren que Ángela Aguilar sigue a Cazzu en esta red social; ¿por qué?

La polémica continúa y en tiempos donde las redes sociales descubren cada detalle público (y otros no tan públicos), Ángela Aguilar dejó un detalle muy difícil de conseguir. Una de las creadoras de contenido más polémicas del momento confirmaron que la hija de Pepe Aguilar sigue a Cazzu en Threads. Nadie entiende por qué y así están reaccionando los usuarios del espacio digital.

¿Por qué Ángela Aguilar sigue a Cazzu en Threads?

La historia se volvió nítida para todos cuando este pleito comenzaba. Christian Nodal tenía una relación con Cazzu, lo que desencadenó que tuvieran una hija. Y entre los tantos momentos polémicos de Ángela, se recuerda aquel comentario en medio de una publicación de amor del padre y la madre de Inti.

Ahora, quien descubrió un detalle mucho más específico fue MaryFer Centeno. La creadora de contenido que presumen ser una experta en grafología, volvió a hablar de la pareja más mencionada de la farándula mexicana, pese a que eso le ha traído problemas. Allí se confirmó que Ángelsa Aguilar todavía sigue a Cazzu en la red social de Threads.

Eso es algo que muchos han tratado de minimizar, indicando que esa es una red social que no se utiliza tanto, pero si realmente existe una animadversión de ambas partes… resulta muy extraño que la mexicana siga a la trapera argentina. Por ello muchos aludieron a la obsesión de la joven de 22 años por la artista sudamericana.

¿Han existido problemas recientes entre Ángela Aguilar y Cazzu?

Aunque los ataques directos entre ellas nunca han existido, pues siempre se han mencionado con indirectas o descripciones de lo ocurrido, la polémica más reciente se armó con base en los looks de ambas. La argentina vive en un ambiente más dark por el tipo de música que produce, por ello dijeron que cuando Ángela se acercó a esos tonos… fue porque vive obsesionada con la argentina.

Y recientemente la cantante de regional mexicano se puso un vestido en tonalidades de negro que se tomó como la copia total de uno que Cazzu vistió en un evento en México. Pero todo esto con una atención mediática totalmente enfocada en la necesidad de mencionar a Ángela y Christian Nodal... la pareja de moda de la farándula nacional.