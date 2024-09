¡"Fan de su relación”, Ricardo Hernández habló del matrimonio de Lola Cortés!

Ricardo Hernández , el exacadémico, ha vuelto a ser el centro de atención tras una reciente entrevista en la que hizo declaraciones sorprendentes sobre el matrimonio de Lola Cortés. Al confesar que era “fan de su relación”, sus comentarios resonaron con la sátira que ha rodeado el triángulo amoroso de Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar, generando especulaciones sobre sus verdaderas intenciones.

El reencuentro de un amor viejo

La conversación sobre su relación con Lola Cortés ha cobrado fuerza desde el Octavo Concierto de La Academia 2024 . Después del opening, Jaime Camil hizo que el exacadémico sorprendiera a Lola al aparecer detrás de ella en el panel de críticos. La reacción de Cortés fue inconfundible; visiblemente emocionada, agradeció el gesto mientras Ricardo, aprovechando el micrófono, expresó: “Lolita preciosa”, y le dio un cálido abrazo que muchos interpretaron como algo más que un saludo.

Durante su entrevista exclusiva con Antonio Betancourt, Ricardo compartió su alegría por el reencuentro, comentando

Volver a ver a Lola, por Dios, después de veinte años... Me llenó de emoción saber que tenemos una conexión muy bonita

¿Lola Cortés se beso con Ricardo Hernández?

Sin embargo, la controversia no se detiene ahí. Usuarios de redes sociales afirman que los dos se besaron, aunque Lola, en un video de TikTok, fue clara al afirmar: “¡No me dio un beso!”. Este comentario no ha hecho más que alimentar las especulaciones sobre el estado actual de su relación.

Entonces, surge la pregunta: ¿podríamos estar presenciando el inicio de un nuevo capítulo romántico entre Lola y Ricardo, o simplemente se trata de un intento de llamar la atención en medio de la polémica? Lo que es seguro es que todos los ojos están puestos en ellos, esperando el próximo movimiento en este intrigante juego de emociones.