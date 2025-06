Descubren la identidad del papá de la bebé de AimeP3

En marzo pasado les informamos sobre el sorpresivo embarazo de la influencer Marisol Domínguez, mejor conocida como AimeP3, quien saltó a la fama por el maquillaje de “el títere que no sé cómo se pronuncia”.

¿Cómo anunció su embarazo?

AimeP3 compartió una imagen de ella frente a un fondo azul. En la imagen lució un vestido de color negro, un top brillante y un cinturón con cadenas y aros mientras sostiene la prueba de un ultrasonido.

“Esta no es la manera en que quería dar la noticia. Ni tampoco el momento. Pero aquí está. El mejor regalo de cumpleaños”, escribió en su cuenta de Facebook la creadora de contenido.

¿Quién es el padre de su bebé? En aquel entonces, la influencer dijo estar al tanto de quién era el padre de su bebé; sin embargo, expresó su deseo por mantenerlo en secreto.

“El bebé es mío, la participación de la otra persona fue de dos segundos… sé quién es, pero a ustedes no les incumbe y no les importa”, manifestó la mujer.

¿Ya se conoce la identidad del padre de su bebé?

AimeP3 confirmó en una entrevista quién es el padre de su bebé, esto después de que la audiencia lo descubriera.

En las últimas horas se viralizó una declaración de AimeP3, quien le pidió al padre de su bebé tener precaución para que no se supiera su identidad, pero todo parece indicar que no le hizo caso.

La identidad del padre del bebé de AimeP3 responde a la de Héctor Lona, quien hizo caso omiso a las recomendaciones de la creadora de contenido: “Lo único que yo te pido, la gente obviamente va a dar contigo porque son mejores que el FBI. No comentes nada, no digas nada, pon tu perfil en privado”. Vale mencionar que esto no fue suficiente, pues recientemente dieron con su paredero.

Hasta el momento el perfil de TikTok de Héctor Lona sigue abierto, pero no se ha pronunciado al respecto, aunque ha respondido algunos comentarios en donde lo señalan de ser la pareja y padre del bebé de la influencer.