Así planeó Raquel Bigorra su funeral para cuando muera

La vida de los famosos siempre despierta curiosidad en las grandes audiencias. Más allá de lo que sucede ante las cámaras o sobre los escenarios, su vida privada despierta interés y muchas veces sorprende cuando se conocen ciertos datos.

La conductora Raquel Bigorra se ha encargado de sorprender a sus seguidores recientemente al confirmar que ya planeó su funeral. La también modelo de 51 años dio detalles sobre su última voluntad y qué es lo que espera para cuando le llegue la muerte.

¿Raquel Bigorra planeó su funeral?

Fue la propia Raquel Bigorra la encargada de revelar en una entrevista periodística que ya ha planeado todo para el momento en que la muerte venga por ella. La conductora de origen cubano precisó: “Primero que Javier de la Rosa vaya y me haga este peinado y maquillaje. Ya yo dejé pagado el servicio”.

La declaración dejó en claro que la famosa desea verse bien en su funeral y es por eso que afirmó que “hay que ver cómo me voy. Dios guarde la hora, pero si me voy en un accidente, toda desfigurada, mejor que me cierren la cajita”. En este punto, Raquel Bigorra añadió que si tiene una muerte tranquila “pues Javier que me eche los poderes, pestaña postiza y todo. Yo creo que uno debe irse digna hasta el final”.

¿Cuál es la última voluntad de Raquel Bigorra?

De acuerdo con lo expresado por Raquel Bigorra, ella ya habló sobre este tema con su marido y ya le expresó cuál es su última voluntad. “Depende de cómo y cuándo me muera porque las voluntades cambian”, expresó la conductora.

“Le he dicho a mi marido que si yo me voy primero, y la gente se quiera despedir, me abres la cajita, que me maquillen, me peinen y me voy bonita”, reveló Raquel Bigorra. Además, indicó que ya tiene escogida las fotos para colocar en la ceremonia porque, remarcó, “yo quiero irme joven”.